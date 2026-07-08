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Главная Новости дня ГПСУ: подозреваемая в покушении на убийство в Монако законно въехала в Украину

ГПСУ: подозреваемая в покушении на убийство в Монако законно въехала в Украину

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Дата публикации 8 июля 2026 13:50
Березовская въехала в Украину без ограничений: подробности от ГПСУ
Анастасия Березовская и проверка документов на границе. Фото: скриншот, Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница, очереди на границе, проверка документов на границе. Коллаж: Новини.LIVE

В Государственной пограничной службе сообщили, что подозреваемая в покушении на убийство в Княжестве Монако въехала на территорию Украины на законных основаниях через один из пунктов пропуска. Речь идет об Анастасии Березовской, которую нашли убитой в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Новини.LIVE.

Анастасия Березовская законно въехала в Украину

Пограничники рассказали, что на момент пересечения границы 1 июля никаких ограничений или обстоятельств, связанных с пропуском этой украинки, не было. Во время пограничного контроля в отношении нее не было никаких совпадений в базах данных, в частности Интерпола, которые бы свидетельствовали о том, что она находится в розыске.

"Отметим, что все пункты пропуска через государственную границу Украины подключены к базе данных Интерпола. Это позволяет Государственной пограничной службе Украины мгновенно проверять лиц, автомобили и документы, находящихся в международном розыске на момент пересечения границы", — говорится в сообщении.

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Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE, 29 июня в Монако была совершена попытка покушения на бизнесмена Вадима Ермолаева. Известно, что в 2019 году он отказался от гражданства Украины и стал гражданином Кипра.

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В результате взрыва бомбы в жилом доме ранения получили Ермолаев и его семья. Сообщалось, что рюкзак со взрывчаткой оставили в вестибюле здания. Известно, что бизнесмен находится под санкциями Украины с декабря 2023 года.

Впоследствии следователи Монако идентифицировали подозреваемого в теракте. Как выяснилось, преступление совершила женщина, маскировавшаяся под мужчину. Она является гражданкой Украины и проживает в Германии. Позже Интерпол опубликовал фото и приметы женщины.

Известно, что Ермолаев уже вышел из комы и в настоящее время находится в больнице в Марселе. Его жене ампутировали обе ноги, а 13-летний ребенок остается в больнице.

А 6 июля в Киевской области обнаружили мертвой Анастасию Березовскую, которой ранее было предъявлено подозрение по делу о покушении на Ермолаева. В рамках расследования правоохранители задержали двух подозреваемых. Речь идет о бывшем сотруднике силовых органов и действующем служащем ГУР МО Украины.

Во время обысков у одного из подозреваемых обнаружили подвальное помещение, оборудованное под пыточную. Кроме того, следователи установили финансовую связь между фигурантами и погибшей.

Задержанным объявили о подозрении. По информации правоохранителей, фигуранты совершили преступление умышленно и по предварительному сговору.

граница убийство Украина Монако
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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