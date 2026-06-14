ГПСУ: на западной границе резко вырос пассажиропоток

Сотрудник ГПСУ на границе. Фото: пресс-служба ГПСУ

На западных пунктах пропуска отмечается значительное увеличение пассажиропотока. В настоящее время количество выезжающих из Украины превышает число возвращающихся граждан. Такая тенденция связана с началом летнего сезона, отпусков и окончанием учебного года.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Новини.LIVE.

На границе фиксируют летний пик пассажиропотока

По словам Демченко, за прошедшие сутки государственную границу пересекли 123 тысячи граждан. Это один из самых высоких показателей с начала года.

Для сравнения, весной границу ежедневно пересекали около 85 тысяч человек в будние дни и до 95 тысяч в выходные дни. Зато в течение последней недели пассажиропоток не опускался ниже 100 тысяч пересечений за сутки.

"За прошедшие сутки границу пересекли 123 тысячи граждан. Это традиционно для летнего периода, когда пассажиропоток резко возрастает", — отметил Демченко.

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В ГПСУ объясняют, что в июне преобладает выезд из Украины. Чаще всего за границу отправляются семьи с детьми после завершения учебного года и на время летних отпусков.

В то же время пограничники прогнозируют, что уже в июле количество граждан, выезжающих и въезжающих в страну, станет примерно одинаковым. А в августе, как ожидается, будет преобладать возвращение людей в Украину.

Как писали Новини.LIVE, недавно полиция раскрыла десятки каналов переправки за границу. Стоимость достигала 20 тыс. евро. По предварительным данным, организаторы могли заработать более 10 млн грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что почти 70 тыс. человек задержали при незаконном пересечении границы с начала полномасштабной войны. Большинство из них пытались попасть в Румынию и Молдову.