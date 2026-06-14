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Головна Новини дня ДПСУ: на західному кордоні різко зріс пасажиропотік

ДПСУ: на західному кордоні різко зріс пасажиропотік

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 15:11
ДПСУ: на західному кордоні різко зріс пасажиропотік
Працівник ДПСУ на кордоні. Фото: пресслужба ДПСУ

На західних пунктах пропуску фіксують суттєве збільшення пасажиропотоку. Наразі кількість тих, хто виїжджає з України, перевищує число громадян, які повертаються. Така тенденція пов’язана з початком літнього сезону, відпусток та завершенням навчального року.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Новини.LIVE.

На кордоні фіксують літній пік пасажиропотоку

За словами Демченка, протягом минулої доби державний кордон перетнули 123 тисячі громадян. Це один із найвищих показників від початку року.

Для порівняння, навесні кордон щодня перетинали близько 85 тисяч осіб у будні та до 95 тисяч у вихідні дні. Натомість протягом останнього тижня пасажиропотік не опускався нижче 100 тисяч перетинів за добу.

"За минулу добу кордон перетнуло 123 тисячі громадян. Це традиційно для літнього періоду, коли пасажиропотік різко зростає", — зазначив Демченко.

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У ДПСУ пояснюють, що в червні переважає виїзд з України. Найчастіше за кордон вирушають родини з дітьми після завершення навчального року та на час літніх відпусток.

Водночас прикордонники прогнозують, що вже в липні кількість громадян, які виїжджають і в'їжджають до країни, стане приблизно однаковою. А в серпні, як очікується, переважатиме повернення людей до України.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно поліція викрила десятки каналів переправлення за кордон. Вартість сягала 20 тис. євро. За попередніми даними, організатори могли заробити понад 10 млн грн. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що майже 70 тис. осіб затримали при незаконному перетині кордону з початку повномасштабної війни. Більшість з них намагалися потрапити до Румунії та Молдови.

кордон ДПСУ пасажири
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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