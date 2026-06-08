ДПСУ назвала непопулярні КПП для швидкої поїздки до Польщі

Перевірка документів. Фото: ДПСУ

З початком літа на кордоні з Польщею у Львівській області побільшало мандрівників. Як розповіла речниця Західного регіонального управління Держприкордонслужби Світлана Бурда, за розрахунками прикордонників, протягом літа наплив людей на західному кордоні може вирости на 20%, оскільки саме в червні українці здебільшого виїжджають з країни.

Про це Світлана Бурда повідомила журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці.

Які КПП краще обирати при поїздці до Польщі з Львівської області

Літо завжди стає порою відпусток та канікул, тому на кордонах Львівщини знову людно. Прикордонники кажуть, що пасажирів стає все більше. Очікується, що за літні місяці навантаження на пункти пропуску збільшиться приблизно на 20%.

Речниця Західного регіонального управління ДПСУ Світлана Бурда розповіла, що у вихідні дні через кордон проїжджає понад 90 тисяч людей за добу загалом на виїзд та в'їзд. Машин на виїзд з України справді побільшало, але великих заторів поки що немає. За словами прикордонників, у червні люди зазвичай масово їдуть за кордон, а от повертатися додому більшість абітурієнтів та відпускників буде вже ближче до серпня.

Найбільші черги на кордоні збираються на КПП "Краківець", "Шегині", а також "Ягодин". Своєю чергою, середній і помірний рівень трафіку зазвичай притаманний таким об'єктам, як "Рава-Руська", "Грушів" та "Гринів".

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А от тим, хто прагне заощадити час і перетнути кордон максимально оперативно, представниця ДПСУ радить скористатися менш затребуваними напрямками.

Зокрема, найменші затримки на кордоні фіксуються на пунктах "Смільниця" та "Нижанковичі". Окрім правильного вибору локації, велику роль відіграє і час доби, тож прикордонники наполегливо радять громадянапланувати свою подорож таким чином, щоб під'їжджати до зони контролю або із самогот ранку, або вже пізно ввечері.

Новини.LIVE зазначає, що ДПСУ впровадила довгоочікувану цифрову послугу "Особистий кабінет" для перевірки статусу виїзду за кордон. Цей онлайн-ресурс дозволить українцям заздалегідь дізнатися про наявність можливих заборон чи обмежень на перетин кордону.

Крім того, суттєві правові новації торкнулися жінок-службовців: починаючи з 20 травня, правила перетину кордону для представниць держсектору були спрощені. Наразі всі жінки, які обіймають посади в органах влади, можуть вільно виїжджати з України, проте для окремих груп громадянок встановлені раніше обмеження все ще залишаються чинними.