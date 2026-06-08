ГПСУ назвала непопулярные КПП для быстрой поездки в Польшу

Проверка документов. Фото: ГПСУ

С началом лета на границе с Польшей во Львовской области стало больше путешественников. Как рассказала пресс-секретарь Западного регионального управления Госпогранслужбы Светлана Бурда, по расчетам пограничников, в течение лета наплыв людей на западной границе может вырасти на 20%, поскольку именно в июне украинцы в основном выезжают из страны.

Об этом Светлана Бурда сообщила журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке.

Какие КПП лучше выбирать при поездке в Польшу из Львовской области

Лето всегда становится временем отпусков и каникул, поэтому на границах Львовщины снова людно. Пограничники говорят, что пассажиров становится все больше. Ожидается, что за летние месяцы нагрузка на пункты пропуска увеличится примерно на 20%.

Пресс-секретарь Западного регионального управления ГПСУ Светлана Бурда рассказала, что в выходные дни через границу проезжает более 90 тысяч человек в сутки в целом на выезд и въезд. Машин на выезд из Украины действительно стало больше, но больших пробок пока нет. По словам пограничников, в июне люди обычно массово едут за границу, а вот возвращаться домой большинство абитуриентов и отпускников будет уже ближе к августу.

Самые большие очереди на границе собираются на КПП "Краковец", "Шегини", а также "Ягодин". В свою очередь, средний и умеренный уровень трафика обычно присущ таким объектам, как "Рава-Русская", "Грушев" и "Гринев".

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А вот тем, кто стремится сэкономить время и пересечь границу максимально оперативно, представительница ГПСУ советует воспользоваться менее востребованными направлениями.

В частности, наименьшие задержки на границе фиксируются на пунктах "Смильница" и "Нижанковичи". Кроме правильного выбора локации, большую роль играет и время суток, поэтому пограничники настоятельно советуют гражданапланировать свое путешествие таким образом, чтобы подъезжать к зоне контроля или с самого утра, или уже поздно вечером.

Новини.LIVE отмечает, что ГПСУ внедрила долгожданную цифровую услугу "Личный кабинет" для проверки статуса выезда за границу. Этот онлайн-ресурс позволит украинцам заранее узнать о наличии возможных запретов или ограничений на пересечение границы.

Кроме того, существенные правовые новации коснулись женщин-служащих: начиная с 20 мая, правила пересечения границы для представительниц госсектора были упрощены. Сейчас все женщины, занимающие должности в органах власти, могут свободно выезжать из Украины, однако для отдельных групп гражданок установленные ранее ограничения все еще остаются в силе.