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Глава МИД Польши сделал громкое заявление по Волынской трагедии

11 октября 2024 19:09
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Эксгумация тел жертв Волынской трагедии — заявление главы МИД Польши Сикорского
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: РАР
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Польша заявляет, что не откажется от своих требований по Волынской трагедии. Страна требует от Украины провести эксгумацию тел жертв этих трагических событий.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью TVN-24 в пятницу, 11 октября.

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Сикорский подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с украинским министром иностранных дел и президентом Владимиром Зеленским.

"Мы не уступим в этом вопросе. Прежде всего, это не политический вопрос, это не должно быть предметом каких-либо торгов, это просто христианская обязанность, свидетельствующая о нас", — пояснил глава польского МИД.

Польский министр также обратил внимание на то, что Варшава "требует от Украины только того, что она позволила Германии сделать из 100 тысяч солдат Вермахта", которые были эксгумированы и похоронены в отдельных могилах на украинской территории.

"Мы считаем, что наши соотечественники, не являвшиеся там агрессорами, имеют по меньшей мере такие же права, как и солдаты Вермахта", — добавил Сикорский.

Что известно о Волынской трагедии

Волынская трагедия остается одной из наиболее болезненных и противоречивых тем в украинско-польских отношениях. События 1943-1944 годов, когда на Волыни и других западноукраинских землях происходили массовые убийства по этническому признаку, оставляют глубокий след в коллективной памяти обоих народов.

Взгляды историков Украины и Польши на события существенно разнятся, особенно в вопросе количества жертв. По разным подсчетам, от 35 до 100 тысяч поляков и от 15 до 25 тысяч украинцев стали жертвами конфликта. Причины трагедии также предмет споров: одни считают, что это была сознательная этническая чистка, организованная под руководством ОУН и УПА, обусловленная националистической идеологией. Другие историки настаивают, что конфликт носил стихийный характер и возник на фоне всеобщей жестокости войны, предварительного напряжения и дискриминации украинцев в межвоенной Польше.

С 2016 года Польша официально квалифицирует Волынскую трагедию как "геноцид, учиненный украинскими националистами". Ежегодно 11 июля в стране чтят память жертв этих событий. В 2018 году в Польше ввели уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов".

11 июля 2023 года Сейм Польши принял резолюцию о почитании памяти жертв Волынской трагедии, в которой отмечено, что польско-украинское примирение должно включать "признание вины".

Ранее мы писали, что в ответ на запросы польских граждан Украинский институт национальной памяти планирует начать в 2025 году работу по поиску и эксгумации тел жертв Волынской трагедии. Эти работы будут проходить в Ровенской области.

Напомним, замминистра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский заявил, что страна может заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. По его словам, это произойдет в случае, если не будет проведена эксгумация тел жертв Волынской трагедии.

Также польский журналист сообщал, что министерство иностранных дел страны может использовать желание Украины присоединиться к Европейскому союзу, как способ давить на нее для решения вопросов Волынской трагедии.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение исторических вопросов с Украиной нельзя решать угрозами блокирования интеграции страны с Западом.

Польша украинцы Украина эксгумация Радослав Сикорский

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