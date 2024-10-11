Ексгумація тіл жертв Волинської трагедії — заява глави МЗС Польщі Сікорського

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: РАР

Польща заявляє, що не відмовиться від своїх вимог щодо Волинської трагедії. Країна вимагає від України провести ексгумацію тіл жертв цих трагічних подій.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю для TVN-24 у п'ятницю, 11 жовтня.

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Сікорський підкреслив, що обговорював це питання з українським міністром закордонних справ та президентом Володимиром Зеленським.

"Ми не поступимося в цьому питанні. Перш за все, це не політичне питання, це не повинно бути предметом якихось торгів, це просто християнський обов’язок, який свідчить про нас", — пояснив глава польського МЗС.

Польський міністр також звернув увагу на те, що Варшава "вимагає від України лише того, що вона дозволила Німеччині зробити зі 100 тисячами солдатів Вермахту", які були ексгумовані та поховані в окремих могилах на українській території.

"Ми вважаємо, що наші співвітчизники, які не були там агресорами, мають щонайменше такі ж права, як і солдати Вермахту", — додав Сікорський.

Що відомо про Волинську трагедію

Волинська трагедія залишається однією з найбільш болючих і суперечливих тем в українсько-польських відносинах. Події 1943–1944 років, коли на Волині та інших західноукраїнських землях відбувалися масові вбивства за етнічною ознакою, залишають глибокий слід у колективній пам'яті обох народів.

Погляди істориків України та Польщі на події суттєво різняться, особливо в питанні кількості жертв. За різними підрахунками, від 35 до 100 тисяч поляків і від 15 до 25 тисяч українців стали жертвами цього конфлікту. Причини трагедії також є предметом суперечок: одні вважають, що це була свідома етнічна чистка, організована під керівництвом ОУН та УПА, зумовлена націоналістичною ідеологією. Інші історики наполягають, що конфлікт мав стихійний характер і виник на тлі загальної жорстокості війни, попереднього напруження та дискримінації українців у міжвоєнній Польщі.

З 2016 року Польща офіційно кваліфікує Волинську трагедію як "геноцид, вчинений українськими націоналістами". Щорічно 11 липня в країні вшановують пам'ять жертв цих подій. У 2018 році в Польщі запровадили кримінальну відповідальність за заперечення "злочинів українських націоналістів".

11 липня 2023 року Сейм Польщі ухвалив резолюцію про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії, у якій зазначено, що польсько-українське примирення має включати "визнання провини".

Раніше ми писали, що у відповідь на запити польських громадян Український інститут національної пам’яті планує розпочати у 2025 році роботи з пошуку та ексгумації тіл жертв Волинської трагедії. Ці роботи відбуватимуться в Рівненській області.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський заявив, що країна може заблокувати переговори про вступ України до ЄС. За його словами, це відбудеться у випадку, якщо не буде проведено ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії.

Також польський журналіст повідомляв, що міністерство закордонних справ країни може використати бажання України приєднатися до Європейського союзу як спосіб тиснути на неї для вирішення питань щодо Волинської трагедії.

А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розв'язання історичних питань з Україною не можна вирішувати погрозами блокування інтеграції країни із Заходом.