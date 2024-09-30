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Польща заблокує переговори про вступ України до ЄС — відома умова

30 вересня 2024 21:28
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Польщі назвали причину, чому можуть заблокувати вступ України до ЄС
Заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський. Фото: Polsat News
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський заявив, що країна може заблокувати переговори про вступ України до ЄС. За його словами, це відбудеться у випадку, якщо не буде проведено ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії.

Про це повідомило видання Polsat News.

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Ексгумація тіл жертв Волинської трагедії

Бартошевський наголосив, що на першому етапі переговорів головними темами будуть верховенство права та система правосуддя, у контексті яких Польща планує порушити питання ексгумації.

Він також підкреслив, що Польща не використовує це питання як засіб тиску на Україну, а лише наголошує на необхідності дотримання європейських норм і стандартів. За його словами, метою цього процесу є не помста, а гідне поховання загиблих.

Що відомо про Волинську трагедію

Волинська трагедія залишається однією з найбільш болючих і суперечливих тем в українсько-польських відносинах. Події 1943–1944 років, коли на Волині та інших західноукраїнських землях відбувалися масові вбивства за етнічною ознакою, залишають глибокий слід у колективній пам'яті обох народів. 

Погляди істориків України та Польщі на події суттєво різняться, особливо в питанні кількості жертв. За різними підрахунками, від 35 до 100 тисяч поляків і від 15 до 25 тисяч українців стали жертвами цього конфлікту. Причини трагедії також є предметом суперечок: одні вважають, що це була свідома етнічна чистка, організована під керівництвом ОУН та УПА, зумовлена націоналістичною ідеологією. Інші історики наполягають, що конфлікт мав стихійний характер і виник на тлі загальної жорстокості війни, попереднього напруження та дискримінації українців у міжвоєнній Польщі.

З 2016 року Польща офіційно кваліфікує Волинську трагедію як "геноцид, вчинений українськими націоналістами". Щорічно 11 липня в країні вшановують пам'ять жертв цих подій. У 2018 році в Польщі запровадили кримінальну відповідальність за заперечення "злочинів українських націоналістів".

11 липня 2023 року Сейм Польщі ухвалив резолюцію про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії, у якій зазначено, що польсько-українське примирення має включати "визнання провини".

Нагадаємо, польський журналіст повідомляв, що міністерство закордонних справ країни може використати бажання України приєднатися до Європейського союзу як спосіб тиснути на неї для вирішення питань щодо Волинської трагедії. 

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розв'язання історичних питань з Україною не можна вирішувати погрозами блокування інтеграції країни із Заходом.

Європейський союз Польща Україна Європа жертви

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