В Польше назвали причину, почему могут заблокировать вступление Украины в ЕС

Польша заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС — известно условие
Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский заявил, что страна может заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. По его словам, это произойдет в случае, если не будет проведена эксгумация тел жертв Волынской трагедии.
Об этом сообщило издание Polsat News.
Эксгумация тел жертв Волынской трагедии
Бартошевский подчеркнул, что на первом этапе переговоров главными темами будут верховенство права и система правосудия, в контексте которых Польша планирует поднять вопрос эксгумации.
Он также подчеркнул, что Польша не использует этот вопрос как средство давления на Украину, а лишь подчеркивает необходимость соблюдения европейских норм и стандартов. По его словам, целью этого процесса является не месть, а достойное захоронение погибших.
Что известно о Волынской трагедии
Волынская трагедия остается одной из наиболее болезненных и противоречивых тем в украинско-польских отношениях. События 1943-1944 годов, когда на Волыни и других западноукраинских землях происходили массовые убийства по этническому признаку, оставляют глубокий след в коллективной памяти обоих народов.
Взгляды историков Украины и Польши на события существенно разнятся, особенно в вопросе количества жертв. По разным подсчетам, от 35 до 100 тысяч поляков и от 15 до 25 тысяч украинцев стали жертвами конфликта. Причины трагедии также предмет споров: одни считают, что это была сознательная этническая чистка, организованная под руководством ОУН и УПА, обусловленная националистической идеологией. Другие историки настаивают, что конфликт носил стихийный характер и возник на фоне всеобщей жестокости войны, предварительного напряжения и дискриминации украинцев в межвоенной Польше.
С 2016 года Польша официально квалифицирует Волынскую трагедию как "геноцид, организованный украинскими националистами". Ежегодно 11 июля в стране чтят память жертв этих событий. В 2018 году в Польше ввели уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов".
11 июля 2023 года Сейм Польши принял резолюцию о почитании памяти жертв Волынской трагедии, в которой отмечено, что польско-украинское примирение должно включать "признание вины".
Напомним, польский журналист сообщал, что министерство иностранных дел страны может использовать желание Украины присоединиться к Европейскому союзу как способ давить на нее для решения вопросов Волынской трагедии.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что разрешение исторических вопросов с Украиной нельзя решать угрозами блокирования интеграции страны с Западом.
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