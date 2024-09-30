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Польша заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС — известно условие

30 сентября 2024 21:28
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Польше назвали причину, почему могут заблокировать вступление Украины в ЕС
Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский. Фото: Polsat News
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский заявил, что страна может заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. По его словам, это произойдет в случае, если не будет проведена эксгумация тел жертв Волынской трагедии.

Об этом сообщило издание Polsat News.

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Бартошевский подчеркнул, что на первом этапе переговоров главными темами будут верховенство права и система правосудия, в контексте которых Польша планирует поднять вопрос эксгумации.

Он также подчеркнул, что Польша не использует этот вопрос как средство давления на Украину, а лишь подчеркивает необходимость соблюдения европейских норм и стандартов. По его словам, целью этого процесса является не месть, а достойное захоронение погибших.

Что известно о Волынской трагедии

Волынская трагедия остается одной из наиболее болезненных и противоречивых тем в украинско-польских отношениях. События 1943-1944 годов, когда на Волыни и других западноукраинских землях происходили массовые убийства по этническому признаку, оставляют глубокий след в коллективной памяти обоих народов.

Взгляды историков Украины и Польши на события существенно разнятся, особенно в вопросе количества жертв. По разным подсчетам, от 35 до 100 тысяч поляков и от 15 до 25 тысяч украинцев стали жертвами конфликта. Причины трагедии также предмет споров: одни считают, что это была сознательная этническая чистка, организованная под руководством ОУН и УПА, обусловленная националистической идеологией. Другие историки настаивают, что конфликт носил стихийный характер и возник на фоне всеобщей жестокости войны, предварительного напряжения и дискриминации украинцев в межвоенной Польше.

С 2016 года Польша официально квалифицирует Волынскую трагедию как "геноцид, организованный украинскими националистами". Ежегодно 11 июля в стране чтят память жертв этих событий. В 2018 году в Польше ввели уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов".

11 июля 2023 года Сейм Польши принял резолюцию о почитании памяти жертв Волынской трагедии, в которой отмечено, что польско-украинское примирение должно включать "признание вины".

Напомним, польский журналист сообщал, что министерство иностранных дел страны может использовать желание Украины присоединиться к Европейскому союзу как способ давить на нее для решения вопросов Волынской трагедии.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что разрешение исторических вопросов с Украиной нельзя решать угрозами блокирования интеграции страны с Западом.

Европейский союз Польша Украина Европа жертвы

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