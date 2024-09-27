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Дуда зробив гучну заяву про історичні питання з Україною

27 вересня 2024 17:51
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Дуда заявив, що історичні питання з Україною не мають вирішуватися шантажем
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Reuters
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розв'язання історичних питань з Україною не можна вирішувати погрозами блокування інтеграції країни із Заходом. Він додав, що питання ексгумації жертв Волинської трагедії було темою його розмови із президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва.

Про це Анджей Дуда повідомив у інтервʼю Polsat News.

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Під час свого візиту до Нью-Йорка на 79-ту сесію Генеральної Асамблеї ООН, Дуда зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. За словами Дуди, вони обговорили ситуацію на фронті, але не порушили болючу тему Волинської трагедії.

Президент Дуда зазначив, що питання історичної пам’яті між країнами вже підіймалися. Дуда нагадав про спільну участь обох президентів в екуменічному богослужінні у кафедральному соборі Луцька, яке відбулося в пам'ять жертв Волинської трагедії. 

Дуда зазначив, що тема ексгумації загиблих обговорювалася під час його зустрічі з Зеленським під час візиту до Києва на святкування річниці Незалежності України.

"Я сподіваюся, що до кінця мого президентства буде якийсь прорив у цьому питанні. З іншого боку, я не хотів би, щоб це відбувалося шляхом шантажу, який, на мою думку, не принесе добрих результатів", — заявив президент Польщі.

Нагадаємо, польський журналіст повідомляв, що міністерство закордонних справ країни може використати бажання України приєднатися до Європейського союзу, як спосіб тиснути на неї для вирішення питань щодо Волинської трагедії. 

Раніше Дуда закликав до готовності у разі потенційної атаки Росії на атомні електростанції України. Він наголосив, що у такій ситуації потрібно негайно реагувати.

Володимир Зеленський Європейський союз Польща Україна Анджей Дуда

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