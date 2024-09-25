Дуда закликав враховувати небезпеку атаки Росії на українські АЕС

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: РАР

Президент Польщі Анджей Дуда закликав до готовності у разі потенційної атаки Росії на атомні електростанції України. Він наголосив, що у такій ситуації потрібно негайно реагувати.

Про це, як повідомляє видання РАР, він заявив у середу, 25 вересня.

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Президент Польщі нагадав, що раніше Росія вже атакувала Запорізьку АЕС та територію Чорнобильської АЕС, але, на щастя, масштабної ядерної катастрофи вдалося уникнути. Він підкреслив, що ризик нападів на інші об'єкти, такі як Рівненська чи Хмельницька АЕС, є реальним.

"Ця небезпека нападу на інші електростанції — чи то Рівненську, чи то Хмельницьку — є, і з нею треба рахуватися. Якщо будуть атаки, потрібно буде негайно втрутитися в це питання, викликати експертів", — заявив Дуда.

Раніше на Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія має намір атакувати українські АЕС за сприяння "держав-сателітів", щоб від'єднати їх від національної енергомережі. Зеленський наголосив на ймовірності глобальних наслідків, якщо раптом відбудеться ядерна аварія.

"Якщо, не дай Боже, Росія спричинить ядерну катастрофу на одній з наших атомних електростанцій, радіація не поважає державних кордонів і, на жаль, різні країни можуть постраждати від цих руйнівних наслідків", — заявив Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія залучає китайські супутники для зйомки українських ядерних об'єктів. Він не виключає, що це робиться в рамках підготовки до можливих ударів по них.