Дуда призвал учитывать опасность атаки России на украинские АЭС

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: РАР

Президент Польши Анджей Дуда призвал к готовности в случае потенциальной атаки России на атомные электростанции Украины. Он подчеркнул, что в такой ситуации нужно немедленно реагировать.

Об этом, как сообщает издание РАР, он заявил в среду, 25 сентября.

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Президент Польши напомнил, что ранее Россия уже атаковала Запорожскую АЭС и территорию Чернобыльской АЭС, но к счастью, масштабной ядерной катастрофы удалось избежать. Он подчеркнул, что риск нападений на другие объекты, такие как Ровенская или Хмельницкая АЭС, реален.

"Эта опасность нападения на другие электростанции — будь то Ровенскую или Хмельницкую — есть, и с ней надо считаться. Если будут атаки, нужно будет немедленно вмешаться в этот вопрос, вызвать экспертов", — заявил Дуда.

Ранее на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия намерена атаковать украинские АЭС с содействием "государств-сателлитов", чтобы отсоединить их от национальной энергосети. Зеленский отметил вероятность глобальных последствий, если вдруг произойдет ядерная авария.

"Если, не дай Бог, Россия вызовет ядерную катастрофу на одной из наших атомных электростанций, радиация не уважает государственных границ и, к сожалению, разные страны могут пострадать от этих разрушительных последствий", — заявил Зеленский.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия привлекает китайские спутники для съемки украинских ядерных объектов. Он не исключает, что это делается в рамках подготовки к возможным ударам по ним.