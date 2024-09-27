Дуда заявил, что исторические вопросы с Украиной не должны решаться шантажом

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что разрешение исторических вопросов с Украиной нельзя решать угрозами блокирования интеграции страны с Западом. Он добавил, что вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии был темой его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев.

Об этом Анджей Дуда сообщил в интервью Polsat News.

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Во время своего визита в Нью-Йорк на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН Дуда встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам Дуды, они обсудили ситуацию на фронте, но не подняли болезненную тему Волынской трагедии.

Президент Дуда отметил, что вопросы исторической памяти между странами уже поднимались. Дуда напомнил о совместном участии обоих президентов в экуменическом богослужении в кафедральном соборе Луцка, которое произошло в память о жертвах Волынской трагедии.

Дуда отметил, что тема эксгумации погибших обсуждалась во время встречи с Зеленским во время визита в Киев на празднование годовщины Независимости Украины.

"Я надеюсь, что до конца моего президентства будет какой-то прорыв в этом вопросе. С другой стороны, я бы не хотел, чтобы это происходило путем шантажа, который, по моему мнению, не принесет хороших результатов", — заявил президент Польши.

Напомним, польский журналист сообщал, что министерство иностранных дел страны может использовать желание Украины присоединиться к Европейскому союзу, как способ давить на нее для решения вопросов Волынской трагедии.

Ранее Дуда призвал к готовности в случае потенциальной атаки России на атомные электростанции Украины. Он подчеркнул, что в такой ситуации нужно немедленно реагировать.