Президент Польщі Анджей Дуда постане перед судом за образу гідності поляків

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Reuters

Президент Польщі Анджей Дуда постане перед судом за невдале порівняння поляків зі свинями. Йдеться про його коментар до фільму про біженців, які намагаються увірватися до Європейського Союзу через кордон з Білоруссю.

Про це повідомило видання Fakt у неділю, 29 вересня.

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Порівняв поляків зі свинями

Йдеться про висловлювання президента у вересні 2023 року щодо фільму Аґнєшки Голланд "Зелений кордон".

Стрічка розповідає про історію біженців, які намагаються потрапити в ЄС через кордон Білорусі та Польщі.

"Те, що пані Голланд показує польських офіцерів, які виконують завдання для польського суспільства, для безпеки всіх нас, показує їх таким чином, я не дивуюся, що офіцери прикордонної служби, які бачили цей фільм, використовували гасло, відоме нам з нацистської окупації, коли в наших кінотеатрах демонстрували нацистські пропагандистські фільми: "В кіно тільки свині сидять", — сказав Дуда.

Коли суд

Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки оголосив, що подав до суду на чинного президента Польщі через це порівняння. Суд заплановано на жовтень 2025 року. Дуда вже виправдався за ці слова, пославшись на те, що це було лише цитування.

Нагадаємо, польський журналіст повідомляв, що міністерство закордонних справ країни може використати бажання України приєднатися до Європейського союзу, як спосіб тиснути на неї для вирішення питань щодо Волинської трагедії.

Раніше Дуда закликав до готовності у разі потенційної атаки Росії на атомні електростанції України. Він наголосив, що у такій ситуації потрібно негайно реагувати.