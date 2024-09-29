Президент Польши Анджей Дуда предстанет перед судом за оскорбление достоинства поляков

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Reuters

Президент Польши Анджей Дуда предстанет перед судом за неудачное сравнение поляков со свиньями. Речь идет о его комментарии к фильму о беженцах, пытающихся ворваться в Европейский Союз через границу с Беларусью.

Об этом сообщило издание Fakt в воскресенье, 29 сентября.

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Речь идет о высказывании президента в сентябре 2023 года о фильме Агнешки Голланд "Зеленая граница".

Лента рассказывает об истории беженцев, пытающихся попасть в ЕС через границу Беларуси и Польши.

"То, что госпожа Голланд показывает польских офицеров, выполняющих задачи для польского общества, для безопасности всех нас, показывает их таким образом, я не удивляюсь, что офицеры пограничной службы, видевшие этот фильм, использовали лозунг, известный нам из нацистской оккупации, когда в наших кинотеатрах демонстрировали нацистские пропагандистские фильмы: "В кино только свиньи сидят", — сказал Дуда.

Когда суд

Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения объявил, что подал в суд на действующего президента Польши из-за этого сравнения. Суд намечен на октябрь 2025 года. Дуда уже оправдался за эти слова, сославшись на то, что это было только цитирование.

Напомним, польский журналист сообщал, что министерство иностранных дел страны может использовать желание Украины присоединиться к Европейскому союзу, как способ давить на нее для решения вопросов Волынской трагедии.

Ранее Дуда призвал к готовности в случае потенциальной атаки России на атомные электростанции Украины. Он подчеркнул, что в такой ситуации нужно немедленно реагировать.