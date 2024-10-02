Волинська трагедія — Чапутович розкритикував владу Польщі за шантаж зі вступом України в ЄС

Ексглава МЗС Польщі Яцек Чапутович. Фото: dpa

Польський уряд дійшов висновку, що з Києвом вигідніше створити конфлікт, а не розблокувати ексгумацію останків жертв Волинської трагедії. Йдеться про шантаж щодо вступу України в ЄС.

Про це пише ексглава МЗС Польщі Яцек Чапутович у колонці для видання Rzeczpospolita.

Читайте також:

Польська стратегія вигідна противникам вступу України до ЄС

Чапутович звертає увагу на те, що польське головування в Європейському Союзі у першій половині 2025 року, за його оцінками, може бути використане для тиску на Україну в контексті її вступу до ЄС. Він наголошує на тому, що замість розблокування процесу ексгумації, польський уряд обрав шлях конфліктної риторики.

Проблема полягає в тому, що Київ виступив з вимогою відновити знищений пам’ятник українським військовим на горі Монастир у Польщі як умову для проведення ексгумації польських жертв. Натомість Варшава вважає за потрібне спершу завершити пошук і поховання польських жертв Волині. Чапутович пропонує проводити обидва процеси паралельно, проте, на його думку, уряд Польщі свідомо ухиляється від компромісу.

"Шанси, що українці погодяться на таку послідовність дій, такі ж, як і шанси, що Німеччина виплатить нам репарації в розмірі, який розрахувала команда Аркадіуша Мулярчика. Отже, суть не в тому, щоб зловити зайчика, а в тому, щоб його погнати. Уряд дійшов висновку, що з Україною вигідніше створити конфлікт, а не розблокувати ексгумацію", — йдеться у колонці.

Чапутович також наголосив, що така стратегія лише грає на руку противникам членства України в ЄС.

"Але що ми будемо робити, якщо Україна не піддасться нашому шантажу? Можливо, ми будемо вимагати, щоб ексгумація на Волині була включена в акт капітуляції України разом із відмовою від Криму та Донбасу. Але найголовніше — не відремонтувати пам’ятник у Монастирі", — підсумував ексочільник польського МЗС.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський заявив, що країна може заблокувати переговори про вступ України до ЄС. За його словами, це відбудеться у випадку, якщо не буде проведено ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії.

Також польський журналіст повідомляв, що міністерство закордонних справ країни може використати бажання України приєднатися до Європейського союзу як спосіб тиснути на неї для вирішення питань щодо Волинської трагедії.

А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розв'язання історичних питань з Україною не можна вирішувати погрозами блокування інтеграції країни із Заходом.