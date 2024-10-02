Волынская трагедия — Чапутович раскритиковал власти Польши за шантаж со вступлением Украины в ЕС

Экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович. Фото: dpa

Польское правительство пришло к выводу, что с Киевом выгоднее создать конфликт, а не разблокировать эксгумацию останков жертв Волынской трагедии. Речь идет о шантаже касаемо вступления Украины в ЕС.

Об этом пишет экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович в колонке для издания Rzeczpospolita.

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Польская стратегия выгодна противникам вступления Украины в ЕС

Чапутович обращает внимание, что польское председательство в Европейском Союзе в первой половине 2025 года, по его оценкам, может быть использовано для давления на Украину в контексте ее вступления в ЕС. Он отмечает, что вместо разблокирования процесса эксгумации, польское правительство избрало путь конфликтной риторики.

Проблема в том, что Киев выступил с требованием восстановить уничтоженный памятник украинским военным на горе Монастырь в Польше как условие для проведения эксгумации польских жертв. В то же время Варшава считает нужным сначала завершить поиск и захоронение польских жертв Волыни. Чапутович предлагает проводить оба процесса параллельно, однако, по его мнению, правительство Польши сознательно уклоняется от компромисса.

"Шансы, что украинцы согласятся на такую последовательность действий, такие же, как и шансы, что Германия выплатит нам репарации в размере, который рассчитала команда Аркадиуша Мулярчика. Следовательно, суть не в том, чтобы поймать зайчика, а в том, чтобы его угнать. Правительство пришло к выводу, что с Украиной выгоднее создать конфликт, а не разблокировать эксгумацию", — говорится в колонке.

Чапутович также подчеркнул, что такая стратегия только играет на руку противникам членства Украины в ЕС.

"Но что мы будем делать, если Украина не поддастся нашему шантажу? Возможно, мы будем требовать, чтобы эксгумация на Волыни была включена в акт капитуляции Украины вместе с отказом от Крыма и Донбасса. Но самое главное — не отремонтировать памятник в Монастыре", — подытожил экс-глава польского МИД.

Напомним, замминистра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский заявил, что страна может заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. По его словам, это произойдет в случае, если не будет проведена эксгумация тел жертв Волынской трагедии.

Также польский журналист сообщал, что министерство иностранных дел страны может использовать желание Украины присоединиться к Европейскому союзу как способ давить на нее для решения вопросов Волынской трагедии.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение исторических вопросов с Украиной нельзя решать угрозами блокирования интеграции страны с Западом.