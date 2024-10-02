Сибіга відвідав Польщу — з ким зустрічався

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та президент Польщі Анджеєм Дудою. Фото: Андрій Сибіга/ Х

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Польщі провів зустріч з президентом країни Анджеєм Дудою. За його словами, основна увага була приділена актуальним оборонним потребам України та посиленню військової допомоги.

Про це Сибіга повідомив в соцмережі Х у вівторок, 1 жовтня.

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"Я був радий бути прийнятим президентом Анджеєм Дудою у Варшаві. Ми обговорили пріоритетні потреби України в обороні, подальшу військову допомогу, запрошення України вступити до НАТО і наш шлях до членства в ЄС. Ми також визначили шляхи зміцнення наших добросусідських двосторонніх відносин", — написав голова МЗС.

Зустріч української та польської делегації. Фото: Андрій Сибіга/ Х

Під час візиту Сибіга також мав розмову з маршалом Сейму Польщі Шимоном Холовнею, де обговорювалося стратегічне партнерство між Україною та Польщею.

"У нас була дружня бесіда про подальший розвиток нашого оборонного співробітництва, двосторонніх відносин і зміцнення Європи", — зазначив міністр.

Крім того, глава української дипломатії зустрівся з маршалом Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською. Серед основних тем, які обговорювалися, були двосторонні відносини та перспективи їх подальшого розвитку.

"Щоб обговорити українсько-польські двосторонні відносини та шляхи їхнього просування вперед у добросусідському ключі. Я подякував Польщі та всім полякам, які були на боці України з перших хвилин повномасштабного вторгнення Росії", — підкреслив Андрій Сибіга.

Допис Андрія Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, польський журналіст повідомляв, що міністерство закордонних справ країни може використати бажання України приєднатися до Європейського союзу, як спосіб тиснути на неї для вирішення питань щодо Волинської трагедії.

Раніше Дуда закликав до готовності у разі потенційної атаки Росії на атомні електростанції України. Він наголосив, що у такій ситуації потрібно негайно реагувати.