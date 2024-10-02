Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Сибіга поділився деталями зустрічі з Дудою — про що домовилися arrow

Сибіга поділився деталями зустрічі з Дудою — про що домовилися

2 жовтня 2024 00:17
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Сибіга відвідав Польщу — з ким зустрічався
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та президент Польщі Анджеєм Дудою. Фото: Андрій Сибіга/ Х
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Польщі провів зустріч з президентом країни Анджеєм Дудою. За його словами, основна увага була приділена актуальним оборонним потребам України та посиленню військової допомоги.

Про це Сибіга повідомив в соцмережі Х у вівторок, 1 жовтня.

Читайте також:

Сибіга про зустрічі з польськими політиками 

"Я був радий бути прийнятим президентом Анджеєм Дудою у Варшаві. Ми обговорили пріоритетні потреби України в обороні, подальшу військову допомогу, запрошення України вступити до НАТО і наш шлях до членства в ЄС. Ми також визначили шляхи зміцнення наших добросусідських двосторонніх відносин", — написав голова МЗС.

Зустріч української та польської делегації 1 жовтня
Зустріч української та польської делегації. Фото: Андрій Сибіга/ Х

Під час візиту Сибіга також мав розмову з маршалом Сейму Польщі Шимоном Холовнею, де обговорювалося стратегічне партнерство між Україною та Польщею.

"У нас була дружня бесіда про подальший розвиток нашого оборонного співробітництва, двосторонніх відносин і зміцнення Європи", — зазначив міністр.

Крім того, глава української дипломатії зустрівся з маршалом Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською. Серед основних тем, які обговорювалися, були двосторонні відносини та перспективи їх подальшого розвитку.

"Щоб обговорити українсько-польські двосторонні відносини та шляхи їхнього просування вперед у добросусідському ключі. Я подякував Польщі та всім полякам, які були на боці України з перших хвилин повномасштабного вторгнення Росії", — підкреслив Андрій Сибіга.

Сибіга про поїздку до Польщі 1 жовтня
Допис Андрія Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, польський журналіст повідомляв, що міністерство закордонних справ країни може використати бажання України приєднатися до Європейського союзу, як спосіб тиснути на неї для вирішення питань щодо Волинської трагедії. 

Раніше Дуда закликав до готовності у разі потенційної атаки Росії на атомні електростанції України. Він наголосив, що у такій ситуації потрібно негайно реагувати.

Польща Андрій Сибіга військова допомога Україна Анджей Дуда війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:43 Іран жорстко помилився — про яку розплату заявив прем'єр-міністр Ізраїля

01:32 Батько дитини з інвалідністю ухилився від мобілізації — що вирішив суд

01:32 За яких умов можуть мобілізувати хлопців молодше 25 років — пояснення адвокатів

01:09 Фото і відео наслідків атак Ірану на Ізраїль — місцеві позують з уламками ракет

01:09 Довбик не вийде в основному складі на наступний матч Роми

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

00:35 Віцепрезидент МОК хоче повернути росіян в спорт — українські міністри проти

00:30 Виїзд за кордон у відрядження під час війни — коли це можливо

Термінова новина

00:20 Повітряна тривога в Київській області та ще кількох регіонах — яка загроза

00:17 Сибіга поділився деталями зустрічі з Дудою — про що домовилися

1 жовтня 2024

23:59 Президентка Грузії пояснила важливість перемоги України для своєї країни

01:43 Іран жорстко помилився — про яку розплату заявив прем'єр-міністр Ізраїля

01:32 Батько дитини з інвалідністю ухилився від мобілізації — що вирішив суд

01:32 За яких умов можуть мобілізувати хлопців молодше 25 років — пояснення адвокатів

01:09 Фото і відео наслідків атак Ірану на Ізраїль — місцеві позують з уламками ракет

01:09 Довбик не вийде в основному складі на наступний матч Роми

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

00:35 Віцепрезидент МОК хоче повернути росіян в спорт — українські міністри проти

00:30 Виїзд за кордон у відрядження під час війни — коли це можливо

Термінова новина

00:20 Повітряна тривога в Київській області та ще кількох регіонах — яка загроза

00:17 Сибіга поділився деталями зустрічі з Дудою — про що домовилися

1 жовтня 2024

23:59 Президентка Грузії пояснила важливість перемоги України для своєї країни

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

Text

22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — акторка Хільська поділилася історією про втрату коханого на війні

Text

18:43 День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

Text

18:11 Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська

Text

17:50 Кадрові зміни в МОУ та статус заявки України в НАТО — ефір Вечір.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

16:41 У Третій штурмовій повідомили, скільки триває навчання операторів FPV-дронів

Text

14:50 Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

Text

13:00 Кадрові зміни у Міноборони та новий генсек НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:15 Демченко поділився деталями роботи прикордонників на фронті

Text

11:41 Військовий оцінив якість забезпечення ЗСУ одягом та харчами — чи готові до зими

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті