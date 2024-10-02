Сибига посетил Польшу — с кем встречался

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и президент Польши Анджеем Дудой. Фото: Андрей Сибига/Х

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Польшу провел встречу с президентом страны Анджеем Дудой. По его словам, основное внимание было уделено актуальным оборонным потребностям Украины и усилению военной помощи.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х во вторник, 1 октября.

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"Я был рад быть принятым президентом Анджеем Дудой в Варшаве. Мы обсудили приоритетные потребности Украины в обороне, дальнейшую военную помощь, приглашение Украины вступить в НАТО и наш путь к членству в ЕС. Мы также определили пути укрепления наших добрососедских двусторонних отношений", — написал глава МИД.

Встреча украинской и польской делегации. Фото: Андрей Сибига/Х

Во время визита Сибига также беседовал с маршалом Сейма Польши Шимоном Холовней, где обсуждалось стратегическое партнерство между Украиной и Польшей.

"У нас была дружеская беседа о дальнейшем развитии нашего оборонного сотрудничества, двусторонних отношений и укреплении Европы", — отметил министр.

Кроме того, глава украинской дипломатии встретился с маршалом Сената Польши Малгожатой Кидовой-Блонской. Среди основных тем, которые обсуждались, были двусторонние отношения и перспективы дальнейшего развития.

"Чтобы обсудить украинско-польские двусторонние отношения и пути их продвижения вперед в добрососедском ключе. Я поблагодарил Польшу и всех поляков, которые были на стороне Украины с первых минут полномасштабного вторжения России", — подчеркнул Андрей Сибига.

Сообщение Андрея Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, польский журналист сообщал, что министерство иностранных дел страны может использовать желание Украины присоединиться к Европейскому союзу, как способ давить на нее для решения вопросов Волынской трагедии.

Ранее Дуда призвал к готовности в случае потенциальной атаки России на атомные электростанции Украины . Он подчеркнул, что в такой ситуации нужно немедленно реагировать.