Гидрометцентр прогнозирует летнее тепло в Украине сегодня

Гидрометцентр прогнозирует летнее тепло в Украине на сегодня

Гидрометцентр прогнозирует летнее тепло в Украине на сегодня

Дата публикации 6 мая 2026 06:40
Люди летом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на среду, 6 мая, дали синоптики. Будет небольшая облачность. Осадков не предвидится.

Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 6 мая

Погода в Украине 6 мая 2026 года
Карта "Погода в Украине 6 мая 2026 года" от Укргидрометцентра

Преимущественно юго-западный ветер достигнет 5–10 м/с, но днем на крайнем западе страны местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура ночью снизится до +8...13 °С. Днем потеплеет до +19...25 °С, в западных, северных, местами центральных областях — до +24...+29 °С.

Температуры в Украине днем 6 мая 2026 года
Карта температур в Украине на 6 мая 2026 года от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области ожидается небольшая облачность. Осадков не прогнозируют. Скорость юго-западного ветра — 5-10 м/с. Ночью на Киевщине похолодает до +8...+13 °С, а в столице — до +11...+13 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +27...+29 °С, а в Киевской области — до +24...+29 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 6 мая в Украине продолжится летняя погода. Днем ожидается +22...+27 °С, в южных регионах — +17...+21 °С. Дожди в большинстве регионов маловероятны, локальные возможны только на Луганщине и вечером на западе.

В Киеве будет сухо, солнечно и до +26 °С.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Наталку Диденко сообщал о погоде 5 мая. В большинстве областей были почти летние показатели температуры. Обошлось без осадков.

Также Новини.LIVE со ссылкой на синоптиков Укргидрометцентра и Наталку Диденко писал, что 4 мая в Украине преобладала теплая погода. Правда, ночью в некоторых областях были заморозки. Температура на поверхности почвы снизилась до -3 °С.

Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
