Гидрометцентр спрогнозировал, где температура достигнет 20° С в Украине сегодня

Гидрометцентр спрогнозировал, где тепло достигнет 20° С в Украине сегодня

Дата публикации 3 мая 2026 05:11
Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды на воскресенье, 3 мая, сообщили синоптики. В этот день день ожидается переменная облачность, но без осадков. Ночью были заморозки, однако днем потеплеет.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 3 мая

В течение суток синоптики осадков не предвидят. Ветер будет юго-западный, а на юго-востоке северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 3 травня
Погода в Украине 3 мая. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью составила +1...+6 °С, на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С, а днем +11...+16 °С. В западных и большинстве северных областей ночью было +3...+8 °С, а днем ожидается +16...+21 °С.

Опасные метеорологические явления по Украине

Ночью в центральных, южных, восточных и Сумской области ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3 °С. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Заморозки в Україні 3 травня
Предупреждение о заморозках в Украине 3 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине на 3 мая от синоптика Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня днем температура воздуха ожидается на уровне +12...+18 °С, а в западных областях и местами на севере +17...+22 °С.

Дожди в большинстве областей Украины маловероятны, и лишь небольшие осадки могут быть в Черниговской и Киевской областях.

Тем временем в Киеве температура составит до +18...+20 °С.

Прогноз погоди на 3 травня
Сообщение Наталки Диденко в Facebook. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр, в мае этого года ожидается более прохладная погода, чем обычно. Количество осадков будет в пределах нормы.

А в Центре прогнозирования космической погоды сообщили, что в этом месяце геомагнитная ситуация в целом будет оставаться спокойной. В то же время вероятны слабые магнитные бури.

Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
