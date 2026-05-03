Гідрометцентр спрогнозував, де температура сягне 20° С в Україні сьогодні

Прогноз погоди на неділю, 3 травня, повідомили синоптики. В цей день день очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі були заморозки, однак вдень потеплішає.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 3 травня

Упродовж доби синоптики опадів не передбачають. Вітер буде південно-західний, а на південному сході північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі становила +1...+6 °С, на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °С, а вдень +11...+16 °С. У західних та більшості північних областей вночі було +3...+8 °С, а вдень очікується +16...+21 °С.

Небезпечні метеорологічні явища по Україні

Вночі в центральних, південних, східних та Сумській області очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -3 °С. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

Погода в Україні на 3 травня від синоптика Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні вдень температура повітря очікується на рівні +12...+18 °С, а в західних областях та подекуди на півночі +17...+22 °С.

Дощі в більшості областей Україні малоймовірні, і лише невеликі опади можуть бути у Чернігівській та Київській областях.

Тим часом у Києві температура становитиме до +18...+20 °С.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр, у травні цього року очікується прохолодніша погода, ніж зазвичай. Кількість опадів буде у межах норми.

А у Центрі прогнозування космічної погоди повідомили, що цього місяця геомагнітна ситуація загалом залишатиметься спокійною. Водночас ймовірні слабкі магнітні бурі.