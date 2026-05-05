Гидрометцентр прогнозирует до +27 °С в Украине сегодня

Гидрометцентр прогнозирует до +27 °С в Украине сегодня

Дата публикации 5 мая 2026 06:25
Прогноз погоды в Украине на вторник, 5 мая, дали синоптики. Будет тепло и без осадков. Температура воздуха местами достигнет летних значений.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталку Диденко.

Погода в Украине на 5 апреля 2026 года
Погода в Украине 5 мая от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, в Украине 5 мая ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-западного направления, 5–10 м/с.

В восточных, южных и большинстве центральных областей ночью +6...+11 °C, днем +19...+24 °C.

На побережье морей и в Крыму ночью +13...+18 °C, днем +13...+18 °C.

На остальной территории Украины ночью ожидается +10...+15 °C, днем +22...+27 °C.

Прогноз погоды в Украине на 5 мая 2026 года
Погода в Украине на 5 мая от синоптика Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 5 мая в Украине сохранится влияние антициклона. Осадков не ожидается, будет преобладать солнце, а температура воздуха днем составит +23...+27 °C, на побережьях +17...+21 °C.

В Киеве во вторник прогнозируют ясную и теплую погоду, днем около +25 °C.

Погода в Европе 5 мая 2026 года
Такая стабильно теплая и солнечная погода продержится еще несколько дней. Первые изменения с дождями и снижением температуры ожидаются ориентировочно 9–10 мая.

Погода в Украине 5 мая 2026 года
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Наталку Диденко информировал, что в Украину 5 мая придет антициклон, который принесет солнечную и сухую погоду. Температура воздуха поднимется до +23...+27 °C, на побережьях будет прохладнее. В то же время уже 9-10 мая ожидаются дожди и заметное похолодание.

Также Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Игоря Кибальчича писал, что на неделе 4–10 мая в Украине ожидается заметное потепление. Температура воздуха местами будет подниматься до +26 °C, но периодически возможны дожди и грозы. Также в некоторых регионах могут быть кратковременные туманы.

Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
