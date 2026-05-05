Гідрометцентр прогнозує до +27 °С в Україні сьогодні
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 5 травня, надали синоптики. Буде тепло й без опадів. Температура повітря місцями сягне літніх значень.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.
Погода в Україні 5 травня від Укргідрометцентру
За прогнозами Укргідрометцентру, в Україні 5 травня очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-західного напрямку, 5–10 м/с.
У східних, південних та більшості центральних областей уночі +6…+11 °C, удень +19…+24 °C.
На узбережжі морів та в Криму вночі +13…+18 °C, удень +13…+18 °C.
На решті території України вночі очікується +10…+15 °C, удень +22…+27 °C.
Погода в Україні на 5 травня від синоптика Діденко
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 5 травня в Україні утримається вплив антициклону. Опадів не очікується, переважатиме сонце. Температура повітря вдень становитиме +23…+27 °C, на узбережжях +17…+21 °C.
У Києві у вівторок прогнозують ясну та теплу погоду, удень близько +25 °C.
Така стабільно тепла та сонячна погода протримається ще кілька днів. Перші зміни з дощами та зниженням температури очікуються орієнтовно 9–10 травня.
Також Новини.LIVE з посиланням на синоптика Ігоря Кібальчича писав, що впродовж тижня 4–10 травня в Україні очікується помітне потепління. Температура повітря місцями підніматиметься до +26 °C, але періодично можливі дощі та грози. Також у деяких регіонах можуть бути короткочасні тумани.