Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гідрометцентр прогнозує до +27 °С в Україні сьогодні

Гідрометцентр прогнозує до +27 °С в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 5 травня 2026 06:25
Гідрометцентр прогнозує до +27 °С в Україні сьогодні
Люди гуляють містом під час теплої весняної погоди. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 5 травня, надали синоптики. Буде тепло й без опадів.  Температура повітря місцями сягне літніх значень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні на 5 травня 2026 року
Прогноз погоди в Україні на 5 травня 2026 року. Карта: Укргідрометцентр

Погода в Україні 5 травня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, в Україні 5 травня очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-західного напрямку, 5–10 м/с.

У східних, південних та більшості центральних областей уночі +6…+11 °C, удень +19…+24 °C.

На узбережжі морів та в Криму вночі +13…+18 °C, удень +13…+18 °C.

Читайте також:

На решті території України вночі очікується +10…+15 °C, удень +22…+27 °C.

Прогноз погоди на 5 травня 2026 року
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода в Україні на 5 травня від синоптика Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 5 травня в Україні утримається вплив антициклону. Опадів не очікується, переважатиме сонце. Температура повітря вдень становитиме +23…+27 °C, на узбережжях +17…+21 °C.

У Києві у вівторок прогнозують ясну та теплу погоду, удень близько +25 °C.

Погода в Європі 5 травня 2026 року
Погода в Європі 5 травня 2026 року. Карта: wxcharts.com​​​​​​

Така стабільно тепла та сонячна погода протримається ще кілька днів. Перші зміни з дощами та зниженням температури очікуються орієнтовно 9–10 травня.

Погода в Україні 5 травня 2026 року
Скриншот повідомлення Наталки Діденко/Facebook

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Наталку Діденко інформував, що в Україну 5 травня прийде антициклон, який принесе сонячну та суху погоду. Температура повітря підніметься до +23…+27 °C, на узбережжях буде прохолодніше. Водночас уже 9–10 травня очікуються дощі та помітне похолодання.

Також Новини.LIVE з посиланням на синоптика Ігоря Кібальчича писав, що впродовж тижня 4–10 травня в Україні очікується помітне потепління. Температура повітря місцями підніматиметься до +26 °C, але періодично можливі дощі та грози. Також у деяких регіонах можуть бути короткочасні тумани.

Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації