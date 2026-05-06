Гідрометцентр прогнозує літнє тепло в більшості регіонів України сьогодні

Люди влітку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на середу, 6 травня, надали синоптики. Буде невелика хмарність. Опадів не передбачається.

Про це у вівторок, 5 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 6 травня

Карта "Погода в Україні 6 травня 2026 року" від Укргідрометцентру

Переважно південно-західний вітер сягне 5–10 м/с, але вдень на крайньому заході країни місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура вночі знизиться до +8...13 °С. Удень потеплішає до +19...25 °С, у західних, північних, місцями центральних областях — до +24...+29 °С.

У Києві та на Київщині очікується невелика хмарність. Опадів не прогнозують. Швидкість південно-західного вітру — 5–10 м/с. Уночі на Київщині похолодає до +8...+13 °С, а у столиці — до +11...+13 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +27...+29 °С, а на Київщині — до +24...+29 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 6 травня в Україні триватиме літня погода. Удень очікується +22...+27 °С, у південних регіонах — +17...+21 °С. Дощі в більшості регіонів малоймовірні, локальні можливі лише на Луганщині та ввечері на заході.

У Києві буде сухо, сонячно й до +26 °С.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр і Наталку Діденко повідомляв про погоду 5 травня. У більшості областей були майже літні показники температури. Обійшлося без опадів.

Також Новини.LIVE з посиланням на синоптиків Укргідрометцентру та Наталку Діденко писав, що 4 травня в Україні переважала тепла погода. Щоправда, уночі в деяких областях були заморозки. Температура на поверхні ґрунту знизилася до -3 °С.