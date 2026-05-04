Гідрометцентр попередив про спеку і опади в Україні сьогодні

Люди на вулиці.

Прогноз погоди на понеділок, 4 травня, повідомили синоптики. В цей день переважатиме дуже тепла погода. Опадів у більшості регіонів не буде, але вдень на південному сході можливий дощ. Крім того, вночі у деяких областях були заморозки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Наталку Діденко.

Погода на 4 травня від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають, що сьогодні буде вітер змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. У південно-східній частині країни він посилиться до 7–12 м/с, а вдень місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становила +3…+8 °C. На сході було прохолодніше — +1…+6 °C, а на поверхні ґрунту місцями прогнозувалися заморозки до 0…-3 °C.

Карта температур на 4 травня. Фото: Укргідрометцентр

Вдень повітря прогріється до +14…+19 °C, а на заході та півночі країни буде значно тепліше — +20…+25 °C.

Прогноз погоди на 4 травня від Діденко

Наталка Діденко розповіла, що сьогодні погоду України визначатиме антициклон, тому буде сухо та сонячно. Лише Крим та Приазов'я трохи прикриє хмарами.

Температура повітря вночі коливалась в межах +5...+11 °C, лише на сході та північному сході було прохолодніше — +1...+6 °C.

Температурна карта на 4 травня. Фото: Метеопост

За даними синоптика, упродовж дня 4 травня повітря в Україні прогріється до +19...+24 °C, на заході та півночі до +23...+26 °C. Водночас Криму та Приазов'ї буде найхолодніше, всього +9...+14 °C.

