Гидрометцентр предупредил о жаре и осадках в Украине сегодня

Гидрометцентр предупредил о жаре и осадках в Украине сегодня

Дата публикации 4 мая 2026 05:23
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на понедельник, 4 мая, сообщили синоптики. В этот день будет преобладать очень теплая погода. Осадков в большинстве регионов не будет, но днем на юго-востоке возможен дождь. Кроме того, ночью в некоторых областях были заморозки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Наталью Диденко.

Погода на 4 мая от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают, что сегодня будет ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. В юго-восточной части страны он усилится до 7-12 м/с, а днем местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составила +3...+8 °C. На востоке было прохладнее - +1...+6 °C, а на поверхности почвы местами прогнозировались заморозки до 0...-3 °C.

Погода в Україні 4 травня
Карта температур на 4 мая. Фото: Укргидрометцентр

Днем воздух прогреется до +14...+19 °C, а на западе и севере страны будет значительно теплее — +20...+25 °C.

Прогноз погоды на 4 мая от Диденко

Наталка Диденко рассказала, что сегодня погоду Украины будет определять антициклон, поэтому будет сухо и солнечно. Только Крым и Приазовье немного прикроет облаками.

Температура воздуха ночью колебалась в пределах +5...+11 °C, только на востоке и северо-востоке было прохладнее — +1...+6 °C.

Якою буде погода 4 травня
Температурная карта на 4 мая. Фото: Метеопост

По данным синоптика, в течение дня 4 мая воздух в Украине прогреется до +19...+24 °C, на западе и севере до +23...+26 °C. В то же время в Крыму и Приазовье будет холоднее всего, всего +9...+14 °C.

Как сообщало Новини.LIVE, вчера активность Солнца была высокой. Магнитных бурь не было, но метеозависимые могли чувствовать ухудшение самочувствия.

Также специалисты назвали дни, когда будут магнитные бури в мае. Ожидаются несколько периодов кратковременного повышения активности.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
