Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Штормовий вітер в Україні: через негоду загинули двоє людей

Штормовий вітер в Україні: через негоду загинули двоє людей

Ua ru
Дата публікації: 26 квітня 2026 18:11
Штормовий вітер в Україні: через негоду загинули двоє людей
Ліквідація наслідків негоди. Фото: ДСНС

Через негоду та сильний вітер в Україні 26 квітня загинули двоє людей. Трагедії трапилися на Закарпатті та у Черкасах. Причиною цього стало падіння дерев.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС. 

Загибель людей в Україні через негоду

Рятувальники розповіли, що в Черкасах загинула людина через падіння дерева на квадроцикл під час руху. Водночас на Закарпатті теж загинув чоловік через падіння дерева. Водночас у Полтаві дерево травмувало дитину.

Штормове попередження в Україні 26 квітня
Наслідки негоди в Україні. Фото: ДСНС
Погода в Україні 26 квітня
Дерево впало на квадроцикл. Фото: ДСНС
Вітер в Україні 26 квітня
Рятувальники розпилюють дерево, яке впало на дорогу. Фото: ДСНС
Штормовий вітер в Україні 26 квітня
Дерево впало на дорогу. Фото: ДСНС
Негода в Україні 26 квітня
Ліквідація наслідків негоди. Фото: ДСНС

За даними ДСНС, рятувальники ліквідовують наслідки у 13 областях. Знеструмлено 1 121 населений пункт. Фахівці здійснили 176 виїздів для розпилювання дерев та відновлювальних робіт. Залучено 647 рятувальників та 150 одиниць техніки.

"Закликаємо громадян бути вкрай обережними! Рятувальники ДСНС продовжують працювати у посиленому режимі", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні в Україні спостерігаються сильні пориви вітру, дощі та навіть сніг. Внаслідок цього зафіксовано пошкодження інфраструктури. В Укргідрометцентрі зазначили, що до кінця дня 26 квітня у західних та Вінницькій області будуть пориви вітру до 28 метрів на секунду.

Водночас Наталка Діденко попереджала, що сьогодні в Україні північно-західний вітер із сильними поривами. Крім того, місцями прогнозувалися дощі та мокрий сніг.

ДСНС погода в Україні вітер шторм
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації