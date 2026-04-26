Штормовий вітер в Україні: через негоду загинули двоє людей

Ліквідація наслідків негоди. Фото: ДСНС

Через негоду та сильний вітер в Україні 26 квітня загинули двоє людей. Трагедії трапилися на Закарпатті та у Черкасах. Причиною цього стало падіння дерев.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС.

Загибель людей в Україні через негоду

Рятувальники розповіли, що в Черкасах загинула людина через падіння дерева на квадроцикл під час руху. Водночас на Закарпатті теж загинув чоловік через падіння дерева. Водночас у Полтаві дерево травмувало дитину.

Наслідки негоди в Україні. Фото: ДСНС

Дерево впало на квадроцикл. Фото: ДСНС

Рятувальники розпилюють дерево, яке впало на дорогу. Фото: ДСНС

Дерево впало на дорогу. Фото: ДСНС

За даними ДСНС, рятувальники ліквідовують наслідки у 13 областях. Знеструмлено 1 121 населений пункт. Фахівці здійснили 176 виїздів для розпилювання дерев та відновлювальних робіт. Залучено 647 рятувальників та 150 одиниць техніки.

"Закликаємо громадян бути вкрай обережними! Рятувальники ДСНС продовжують працювати у посиленому режимі", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні в Україні спостерігаються сильні пориви вітру, дощі та навіть сніг. Внаслідок цього зафіксовано пошкодження інфраструктури. В Укргідрометцентрі зазначили, що до кінця дня 26 квітня у західних та Вінницькій області будуть пориви вітру до 28 метрів на секунду.

Водночас Наталка Діденко попереджала, що сьогодні в Україні північно-західний вітер із сильними поривами. Крім того, місцями прогнозувалися дощі та мокрий сніг.