Главная Новости дня Штормовой ветер в Украине: из-за непогоды погибли два человека

Штормовой ветер в Украине: из-за непогоды погибли два человека

Дата публикации 26 апреля 2026 18:11
Штормовой ветер в Украине: из-за непогоды погибли два человека
Ликвидация последствий непогоды. Фото: ГСЧС

Из-за непогоды и сильного ветра в Украине 26 апреля погибли два человека. Трагедии случились на Закарпатье и в Черкассах. Причиной этого стало падение деревьев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС.

Гибель людей в Украине из-за непогоды

Спасатели рассказали, что в Черкассах погиб человек из-за падения дерева на квадроцикл во время движения. В то же время на Закарпатье тоже погиб мужчина из-за падения дерева. В то же время в Полтаве дерево травмировало ребенка.

Штормове попередження в Україні 26 квітня
Последствия непогоды в Украине. Фото: ГСЧС
Погода в Україні 26 квітня
Дерево упало на квадроцикл. Фото: ГСЧС
Вітер в Україні 26 квітня
Спасатели распиливают дерево, которое упало на дорогу. Фото: ГСЧС
Штормовий вітер в Україні 26 квітня
Дерево упало на дорогу. Фото: ГСЧС
Негода в Україні 26 квітня
Ликвидация последствий непогоды. Фото: ГСЧС

По данным ГСЧС, спасатели ликвидируют последствия в 13 областях. Обесточен 1 121 населенный пункт. Специалисты осуществили 176 выездов для распиловки деревьев и восстановительных работ. Привлечено 647 спасателей и 150 единиц техники.

"Призываем граждан быть крайне осторожными! Спасатели ГСЧС продолжают работать в усиленном режиме", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, сегодня в Украине наблюдаются сильные порывы ветра, дожди и даже снег. Вследствие этого зафиксированы повреждения инфраструктуры. В Укргидрометцентре отметили, что до конца дня 26 апреля в западных и Винницкой области будут порывы ветра до 28 метров в секунду.

В то же время Наталка Диденко предупреждала, что сегодня в Украине северо-западный ветер с сильными порывами. Кроме того, местами прогнозировались дожди и мокрый снег.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
