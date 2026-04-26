Синоптики предупредили о дождях и грозах в Украине сегодня: где ожидать

Девушка с зонтиком.

Прогноз погоды на воскресенье, 26 апреля, сообщили синоптики. В этот день ожидаются дожди, грозы и сильный порывистый ветер. В то же время в большинстве областей прогнозируют похолодание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогнозы синоптика Наталки Диденко и Meteoprog.

Прогноз погоды на 26 апреля от Диденко

По данным синоптика, страну накроет северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с. Во многих областях пройдут дожди, а на севере и западе местами возможен мокрый снег.

В то же время юго-восток Украины останется под влиянием более теплой погоды - там существенных осадков не прогнозируют, а температура будет несколько выше.

В Киеве 26 апреля возможен дождь, а вечером возможен мокрый снег. Ожидается также ощутимое похолодание и сильный ветер.

Карта погоды на 26 апреля.

Прогноз погоды на 26 апреля от Meteoprog

В западных областях ночью осадков не было, однако днем пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха составит ночью +3...+10 °C, днем +6...+11 °C. Ветер сменится с западного на северо-западный, с порывами до 17-22 м/с.

В северных регионах также без существенных осадков ночью, но днем ожидаются дожди, местами с грозами. Температура в течение суток будет колебаться в пределах +6...+12 °C.

В центре страны ночью сухо, а днем пройдут дожди, местами с грозами. Температура ночью составит +6...+11 °C, днем +11...+16 °C, местами на Днепропетровщине до +17...+20 °C. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

На юге и в Крыму ночью без осадков, днем возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит +7...+13 °C ночью и +17...+22 °C днем, на юге Одесской области - до +25 °C.

В восточных областях ночью без осадков, днем ожидаются дожди и местами грозы. Температура воздуха будет колебаться от +3...+8 °C ночью до +15...+20 °C днем. Ветер будет меняться на северо-западный с порывами до 17-22 м/с.

