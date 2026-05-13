Погода сегодня, 13 мая, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина с зонтиком.

Прогноз погоды в Украине на среду, 13 мая, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. По всей территории страны, кроме большинства западных, а ночью еще и восточных областей, пройдут умеренные дожди.

Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 13 мая

Карта "Погода в Украине 13 мая 2026 года" от Укргидрометцентра

Днем в большинстве центральных и южных областей ожидаются грозы, местами значительные дожди и шквалы 15–20 м/с. Ветер со скоростью 7–12 м/с будет дуть с северо-запада, а на Левобережье — с юго-востока.

Ночью похолодает до +9...+14 °С, в западных областях — до +4...+9 °С. Днем воздух в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях прогреется до +13...+18 °С, а на остальных территориях — до +17...+22 °С.

"Неустойчивую погоду с дождями различной интенсивности, местами грозами и шквалами на большей части территории Украины будет обусловливать активный холодный атмосферный фронт", — отмечают синоптики.

Карта температур в Украине по состоянию на 15:00 13 мая 2026 года от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Скорость северо-западного ветра — 7–12 м/с. Ночью столбики термометров в столице снизятся до +11...+13 °С, а в области — до +9...+14 °С. Днем на Киевщине потеплеет до +14...+16 °С, а в Киеве — до +13...+18 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Карта "Опасные метеорологические явления в Украине 13 мая 2026 года" от Укргидрометцентра

Днем в центральных (кроме Винницкой) и южных областях грозы, местами шквалы 15–20 м/с. Синоптики предупреждают о I, желтом, уровне опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 13 мая территорию Украины будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому похолодает. Днем предполагается +11...+16 °С, но на востоке и юго-востоке будет теплее — +19...+24 °С.

Осадки пройдут почти везде. Без них обойдется разве что днем в западных областях. Правда, в Карпатах будет дождливо и днем.

Южный с переходом на северо-западный ветер будет умеренным, но временами — порывистым.

В Киеве похолодает: ожидается только +11...+13 °С. Ночью и утром возможен дождь.

