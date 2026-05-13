Погода сегодня, 13 мая, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Гидрометцентр прогнозирует грозы и шквалы в Украине на сегодня
Прогноз погоды в Украине на среду, 13 мая, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. По всей территории страны, кроме большинства западных, а ночью еще и восточных областей, пройдут умеренные дожди.
Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.
Погода в Украине 13 мая
Днем в большинстве центральных и южных областей ожидаются грозы, местами значительные дожди и шквалы 15–20 м/с. Ветер со скоростью 7–12 м/с будет дуть с северо-запада, а на Левобережье — с юго-востока.
Ночью похолодает до +9...+14 °С, в западных областях — до +4...+9 °С. Днем воздух в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях прогреется до +13...+18 °С, а на остальных территориях — до +17...+22 °С.
"Неустойчивую погоду с дождями различной интенсивности, местами грозами и шквалами на большей части территории Украины будет обусловливать активный холодный атмосферный фронт", — отмечают синоптики.
В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Скорость северо-западного ветра — 7–12 м/с. Ночью столбики термометров в столице снизятся до +11...+13 °С, а в области — до +9...+14 °С. Днем на Киевщине потеплеет до +14...+16 °С, а в Киеве — до +13...+18 °С.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине
Днем в центральных (кроме Винницкой) и южных областях грозы, местами шквалы 15–20 м/с. Синоптики предупреждают о I, желтом, уровне опасности.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 13 мая территорию Украины будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому похолодает. Днем предполагается +11...+16 °С, но на востоке и юго-востоке будет теплее — +19...+24 °С.
Осадки пройдут почти везде. Без них обойдется разве что днем в западных областях. Правда, в Карпатах будет дождливо и днем.
Южный с переходом на северо-западный ветер будет умеренным, но временами — порывистым.
В Киеве похолодает: ожидается только +11...+13 °С. Ночью и утром возможен дождь.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Наталку Диденко сообщал, что 11 мая теплее всего было в западных регионах. В некоторых областях прошли дожди. На Закарпатье и в Карпатах были грозы.
Также Новини.LIVE со ссылкой на синоптиков писал, что 10 мая в Украине было облачно с прояснениями. Местами прошли значительные дожди, даже град. Днем самой высокой была температура на востоке и юго-востоке — до +26 °С.