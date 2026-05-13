Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гидрометцентр прогнозирует грозы и шквалы в Украине на сегодня

Гидрометцентр прогнозирует грозы и шквалы в Украине на сегодня

Ua ru
Дата публикации 13 мая 2026 06:25
Погода сегодня, 13 мая, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Женщина с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на среду, 13 мая, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. По всей территории страны, кроме большинства западных, а ночью еще и восточных областей, пройдут умеренные дожди.

Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 13 мая

Погода в Украине 13 мая 2026 года
Карта "Погода в Украине 13 мая 2026 года" от Укргидрометцентра

Днем в большинстве центральных и южных областей ожидаются грозы, местами значительные дожди и шквалы 15–20 м/с. Ветер со скоростью 7–12 м/с будет дуть с северо-запада, а на Левобережье — с юго-востока.

Ночью похолодает до +9...+14 °С, в западных областях — до +4...+9 °С. Днем воздух в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях прогреется до +13...+18 °С, а на остальных территориях — до +17...+22 °С.

"Неустойчивую погоду с дождями различной интенсивности, местами грозами и шквалами на большей части территории Украины будет обусловливать активный холодный атмосферный фронт", — отмечают синоптики.

Читайте также:
Температуры в Украине 13 мая 2026 года
Карта температур в Украине по состоянию на 15:00 13 мая 2026 года от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Скорость северо-западного ветра — 7–12 м/с. Ночью столбики термометров в столице снизятся до +11...+13 °С, а в области — до +9...+14 °С. Днем на Киевщине потеплеет до +14...+16 °С, а в Киеве — до +13...+18 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Опасные метеорологические явления в Украине 13 мая 2026 года
Карта "Опасные метеорологические явления в Украине 13 мая 2026 года" от Укргидрометцентра

Днем в центральных (кроме Винницкой) и южных областях грозы, местами шквалы 15–20 м/с. Синоптики предупреждают о I, желтом, уровне опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 13 мая территорию Украины будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому похолодает. Днем предполагается +11...+16 °С, но на востоке и юго-востоке будет теплее — +19...+24 °С.

Осадки пройдут почти везде. Без них обойдется разве что днем в западных областях. Правда, в Карпатах будет дождливо и днем.

Южный с переходом на северо-западный ветер будет умеренным, но временами — порывистым.

В Киеве похолодает: ожидается только +11...+13 °С. Ночью и утром возможен дождь.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Наталку Диденко сообщал, что 11 мая теплее всего было в западных регионах. В некоторых областях прошли дожди. На Закарпатье и в Карпатах были грозы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на синоптиков писал, что 10 мая в Украине было облачно с прояснениями. Местами прошли значительные дожди, даже град. Днем самой высокой была температура на востоке и юго-востоке — до +26 °С.

Укргидрометцентр Наталка Диденко погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации