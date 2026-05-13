Погода сьогодні, 13 травня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Жінка з парасолькою.

Прогноз погоди в Україні на середу, 13 травня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. По всій території країни, крім більшості західних, а вночі ще й східних областей, пройдуть помірні дощі.

Про це у вівторок, 12 травня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 13 травня

Карта "Погода в Україні 13 травня 2026 року" від Укргідрометцентру

Удень у більшості центральних і південних областей очікуються грози, місцями значні дощі та шквали 15–20 м/с. Вітер зі швидкістю 7–12 м/с дутиме з північного заходу, а на Лівобережжі — із південного сходу.

Уночі похолодає до +9...+14 °С, у західних областях — до +4...+9 °С. Удень повітря в західних, Житомирській, Вінницькій і Київській областях прогрієтся до +13...+18 °С, а на решті територій — до +17...+22 °С.

"Нестійку погоду з дощами різними інтенсивності, місцями грозами та шквалами на більшій частині території України зумовлюватиме активний холодний атмосферний фронт", — зазначають синоптики.

Карта температур в Україні станом на 15:00 13 травня 2026 року від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Пройдуть дощі. Швидкість північно-західного вітру — 7–12 м/с. Уночі стовпчики термометрів у столиці знизяться до +11...+13 °С, а в області — до +9...+14 °С. Удень на Київщині потеплішає до +14...+16 °С, а в Києві — до +13...+18 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні 13 травня 2026 року" від Укргідрометцентру

Удень у центральних (крім Вінницької) і південних областях грози, місцями шквали 15–20 м/с. Синоптики попереджають про I, жовтий, рівень небезпечності.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 13 травня територію України перетинатиме холодний атмосферний фронт, тому похолодає. Удень передбачається +11...+16 °С, але на сході та південному сході буде тепліше — +19...+24 °С.

Опади пройдуть майже всюди. Без них обійдеться хіба що вдень у західних областях. Щоправда, у Карпатах дощитиме й удень.

Південний із переходом на північно-західний вітер буде помірним, але часом — рвучким.

У Києві похолодає: очікується лише +11...+13 °С. Уночі та вранці можливий дощ.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр і Наталку Діденко повідомляв, що 11 травня найтепліше було в західних регіонах. У деяких областях пройшли дощі. На Закарпатті й у Карпатах були грози.

Також Новини.LIVE з посиланням на синоптиків писав, що 10 травня в Україні було хмарно із проясненнями. Місцями пройшли значні дощі, навіть град. Удень найвищою була на температура на сході та південному сході — до +26 °С.