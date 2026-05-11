Гідрометцентр попередив про опади в Україні сьогодні: де очікувати

Прогноз погоди на понеділок, 11 травня, повідомили синоптики. В цей день у деяких регіонах будуть дощі, а а найтепліша погода очікується в західній частині України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 11 травня від Укргідрометцентру

Згідно прогнозу, сьогодні вночі помірні дощі очікувалися у південних та центральних областях. Проте вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями будуть значні дощі і грози. Лише у більшості західних, Житомирській, Вінницькій, а також вдень і в Київській області — без опадів.

Температура повітря вдень у більшості областей становитиме від +18 до +22 градусів, а на заході потеплішає до +24 градусів.

Синоптики попередили про нестабільну погоду на тижні

"Найближчий тиждень територія України перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, тому переважатиме погода з дощами та місцями грозами. У понеділок дощі найбільш вірогідні у східній частині, на Сумщині, Полтавщині, Черкащині та Запоріжжі. У Києві 11 травня істотні опади малоймовірні, а температура підвищиться до +18...+19 градусів. Підвищення температури повітря очікується орієнтовно після 18-19 травня", — повідомила Наталка Діденко.

Синоптики зазначають, що протягом тижня температура повітря періодично змінюватиметься, а опади збережуться в різних регіонах країни. Стійке потепління може початися ближче до третьої декади травня.

