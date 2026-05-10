Прогноз погоди на 10 травня 2026 року від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Прогноз погоди в Україні на неділю, 10 травня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Місцями очікуються дощі та грози.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 10 травня від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, що вдень у центральних, Київській, Сумській областях місцями пройде значний дощ, можливі навіть грози.

На крайньому заході, вночі й на сході та південному сході опадів не передбачається. На решті території пройде помірний дощ.

Вітер буде переважно північно-західним зі швидкістю 5–10 метрів на секунду, а на півдні та сході — південним.

Температура повітря вночі +10...+15 °C, на крайньому заході +5...+10 °C. Удень очікується +13...+18 °C, на сході та південному сході — +21...+26 °C.

Крім того, синоптики попередили більшу частину областей про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди на 10 травня від Наталки Діденко

Синоптик розповіла, що через Україну проходять атмосферні фронти, унаслідок чого практично повсюди можливі короткочасні дощі та грози, але на заході обійдеться без опадів.

Температура повітря вдень буде +12...+18 °C, а у східній частині та на південному сході — до +26 °C.

У Києві пройдуть дощі. Температура повітря буде +12...+14 °C.

Як писав Новини.LIVE, синоптик Наталія Птуха розповіла, що атмосферний фронт відійде на південний схід. Це станеться 10–11 травня. Водночас із заходу може ще підійти нова хвиля вологого повітря.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр розповідав, що у травні очікується прохолодніша погода, ніж зазвичай. Середня температура сягне лише +12...+15 °С. Кількість опадів не перевищуватиме норму.