Прогноз погоды на 10 мая 2026 года от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Гидрометцентр предупреждает о грозах и ливнях в части Украины сегодня
Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 10 мая, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются дожди и грозы.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталку Диденко.
Прогноз погоды в Украине на 10 мая от Укргидрометцентра
Синоптики рассказали, что днем в центральных, Киевской и Сумской областях местами ожидается значительный дождь, местами возможны даже грозы.
На крайнем западе, ночью и на востоке и юго-востоке осадков не предвидится.
Ветер будет преимущественно северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, а на юге и востоке — южный.
Температура воздуха ночью +10...+15 °C, на крайнем западе +5...+10 °C. Днем ожидается +13...+18 °C, на востоке и юго-востоке +21...+26 °C.
Кроме того, синоптики предупредили большую часть областей о чрезвычайном уровне пожарной опасности.
Прогноз погоды на завтра от Наталки Диденко
Синоптик рассказала, что через Украину проходят атмосферные фронты, в результате чего практически повсеместно возможны кратковременные дожди и грозы, но на западе обойдется без осадков.
Температура воздуха днем будет +12...+18 °C, а в восточной части и на юго-востоке — до +26 °C.
В Киеве пройдут дожди. Температура воздуха будет +12...+14 °C.
Как писал Новини.LIVE, синоптик Наталья Птуха рассказала, что атмосферный фронт отойдет на юго-восток. Это произойдет 10–11 мая. В то же время с запада может еще подойти новая волна влажного воздуха.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр рассказывал, что в мае ожидается более прохладная погода, чем обычно. Средняя температура достигнет только +12...+15 °С. Количество осадков не будет превышать норму.