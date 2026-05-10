Прогноз погоды на 10 мая 2026 года от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Люди под дождем. Фото: УНІАН

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 10 мая, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталку Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 10 мая от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что днем в центральных, Киевской и Сумской областях местами ожидается значительный дождь, местами возможны даже грозы.

Карта "Погода в Украине 10 мая 2026 года". Фото: Укргидрометцентр

На крайнем западе, ночью и на востоке и юго-востоке осадков не предвидится.

Ветер будет преимущественно северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, а на юге и востоке — южный.

Читайте также:

Температура воздуха ночью +10...+15 °C, на крайнем западе +5...+10 °C. Днем ожидается +13...+18 °C, на востоке и юго-востоке +21...+26 °C.

Кроме того, синоптики предупредили большую часть областей о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Карта "Пожарная опасность в Украине 10 мая 2026 года". Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на завтра от Наталки Диденко

Синоптик рассказала, что через Украину проходят атмосферные фронты, в результате чего практически повсеместно возможны кратковременные дожди и грозы, но на западе обойдется без осадков.

Карта температур от Meteopost.com по состоянию на 15:00 10 мая

Температура воздуха днем будет +12...+18 °C, а в восточной части и на юго-востоке — до +26 °C.

В Киеве пройдут дожди. Температура воздуха будет +12...+14 °C.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Как писал Новини.LIVE, синоптик Наталья Птуха рассказала, что атмосферный фронт отойдет на юго-восток. Это произойдет 10–11 мая. В то же время с запада может еще подойти новая волна влажного воздуха.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр рассказывал, что в мае ожидается более прохладная погода, чем обычно. Средняя температура достигнет только +12...+15 °С. Количество осадков не будет превышать норму.