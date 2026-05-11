Главная Новости дня Гидрометцентр предупредил об осадках в Украине сегодня: где ожидать

Дата публикации 11 мая 2026 05:06
Женщина с зонтиком на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды на понедельник, 11 мая, сообщили синоптики. В этот день в некоторых регионах будут дожди, а самая теплая погода ожидается в западной части Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 11 мая от Укргидрометцентра

Согласно прогнозу, сегодня ночью умеренные дожди ожидались в южных и центральных областях. Однако днем на Закарпатье и в Карпатах местами будут значительные дожди и грозы. Только в большинстве западных, Житомирской, Винницкой, а также днем и в Киевской области - без осадков.

Температура воздуха днем в большинстве областей составит от +18 до +22 градусов, а на западе потеплеет до +24 градусов.

Погода в Украине 11 мая
Погода в Украине 11 мая. Фото: facebook.com/UkrHMC

Синоптики предупредили о нестабильной погоде на неделе

"Ближайшую неделю территория Украины будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, поэтому будет преобладать погода с дождями и местами грозами. В понедельник дожди наиболее вероятны в восточной части, в Сумской, Полтавской, Черкасской и Запорожской областях. В Киеве 11 мая существенные осадки маловероятны, а температура повысится до +18...+19 градусов. Повышение температуры воздуха ожидается ориентировочно после 18-19 мая", — сообщила Наталка Диденко.

Погода в Европе 11 мая
Атмосферный фронт над Европой. Фото: facebook.com/tala.didenko/

Синоптики отмечают, что в течение недели температура воздуха будет периодически меняться, а осадки сохранятся в разных регионах страны. Устойчивое потепление может начаться ближе к третьей декаде мая.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в мае в Украине стартует сезон гроз, а сильной жары пока не ожидается.

Также мы писали о том, что 7 мая Украина стала самой теплой страной Европы.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
