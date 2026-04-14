Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гидрометцентр предупреждает о заморозках до -3 °С в Украине завтра

Гидрометцентр предупреждает о заморозках до -3 °С в Украине завтра

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 23:58
Гидрометцентр предупреждает о заморозках до -3 °С в Украине завтра
Женщина идет по улице в холодную погоду. Фото иллюстративное: Сергей Чузавков/УНІАН

Прогноз погоды в Украине на среду, 15 апреля, дали синоптики. Небольшой дождь возможен только на востоке и в Карпатах. На остальных территориях осадков не предвидится.

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Какая погода будет в Украине 15 апреля

Погода в Украине 15 апреля 2026 года
Карта "Погода в Украине 15 апреля 2026 года" от Укргидрометцентра

Ожидается переменная облачность. Ветер с запада и северо-запада достигнет 7–12 м/с. Ночью столбики термометров снизятся до +1...+6 °С. Повсюду, кроме Закарпатья и северо-востока, ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...-3 °С. Днем воздух прогреется до +13...+18 °С, а на востоке и северо-востоке — до +9...+14 °С.

Температуры в Украине 15 апреля 2026 года
Карта температур на 15 апреля 2026 года от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность без осадков. Скорость северо-западного ветра — 7–12 м/с. На Киевщине ночная температура — +1...+6 °С, а дневная — +13...+18 °С. В Киеве ночью похолодает до +4...+6 °С, а днем потеплеет до +15...+17 °С. Ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...-2 °С (I, желтый, уровень опасности) — это будет вредить раннецветущим плодовым деревьям.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Атмосферные фронта 15 апреля 2026 года
Карта атмосферных фронтов на 15 апреля 2026 года. Фото: DWD

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 15 апреля в Украине будет преимущественно сухо и солнечно. Атмосферный фронт с востока приведет к небольшому дождю только в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Читайте также:

Ночью ожидается холод +1...+5 °С, днем — +12...+17 °С, на северо-востоке — +9...+12 °С. Северо-западный ветер будет умеренным, временами порывистым.

В Киеве сухо, ночью +3...+5 °С, а днем до +15 °С. Северо-западный ветер до обеда будет порывистым, но во второй половине дня утихнет.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталку Диденко сообщал, что 15 апреля в некоторых областях Украины пройдут дожди. Ночью похолодает, местами до +1 °С. Правда, днем будет тепло: до +19 °С.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр писал, что 14 апреля в Украину вернулись заморозки. Ночью температура на поверхности почвы снизилась до 0...-3 °С. Из-за этого синоптики объявляли штормовое предупреждение.

Укргидрометцентр Наталка Диденко погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации