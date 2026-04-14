Гидрометцентр предупреждает о заморозках до -3 °С в Украине завтра

Фото иллюстративное: Сергей Чузавков/УНІАН

Прогноз погоды в Украине на среду, 15 апреля, дали синоптики. Небольшой дождь возможен только на востоке и в Карпатах. На остальных территориях осадков не предвидится.

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 15 апреля

Карта "Погода в Украине 15 апреля 2026 года" от Укргидрометцентра

Ожидается переменная облачность. Ветер с запада и северо-запада достигнет 7–12 м/с. Ночью столбики термометров снизятся до +1...+6 °С. Повсюду, кроме Закарпатья и северо-востока, ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...-3 °С. Днем воздух прогреется до +13...+18 °С, а на востоке и северо-востоке — до +9...+14 °С.

Карта температур на 15 апреля 2026 года от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность без осадков. Скорость северо-западного ветра — 7–12 м/с. На Киевщине ночная температура — +1...+6 °С, а дневная — +13...+18 °С. В Киеве ночью похолодает до +4...+6 °С, а днем потеплеет до +15...+17 °С. Ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...-2 °С (I, желтый, уровень опасности) — это будет вредить раннецветущим плодовым деревьям.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта атмосферных фронтов на 15 апреля 2026 года. Фото: DWD

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 15 апреля в Украине будет преимущественно сухо и солнечно. Атмосферный фронт с востока приведет к небольшому дождю только в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Ночью ожидается холод +1...+5 °С, днем — +12...+17 °С, на северо-востоке — +9...+12 °С. Северо-западный ветер будет умеренным, временами порывистым.

В Киеве сухо, ночью +3...+5 °С, а днем до +15 °С. Северо-западный ветер до обеда будет порывистым, но во второй половине дня утихнет.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталку Диденко сообщал, что 15 апреля в некоторых областях Украины пройдут дожди. Ночью похолодает, местами до +1 °С. Правда, днем будет тепло: до +19 °С.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр писал, что 14 апреля в Украину вернулись заморозки. Ночью температура на поверхности почвы снизилась до 0...-3 °С. Из-за этого синоптики объявляли штормовое предупреждение.