Главная Новости дня Заморозки до -5 °С: прогноз погоды в Украине на завтра

Заморозки до -5 °С: прогноз погоды в Украине на завтра

Дата публикации 13 апреля 2026 23:04
Заморозки до -5 °С: прогноз погоды в Украине на завтра
Девушка идет по улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 14 апреля, будет холодная погода. Ожидаются заморозки до -5 °С, из-за чего объявлена опасность. В то же время днем температура воздуха начнет понемногу повышаться.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Укргидрометцентр и Meteoprog.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

14 апреля в Украине будет переменная облачность. Осадков стоит ждать только на востоке страны, там днем возможен дождь. Ветер будет в большинстве северо-западный, 7-12 м/с. В то же время днем на востоке страны и в Сумской области местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Погода в Україні у вівторок, 14 квітня
Прогноз погоды на 14 апреля от гидрометцентра. Фото: скриншот

В гидрометцентре предупредили об опасности завтра. Синоптики отмечают, что ночью 14 апреля во всех областях кроме Закарпатья и востока страны ожидаются заморозки на поверхности почвы 0...-5 °С. На Правобережье будут заморозки в воздухе 0...-3 °С. В то же время днем ожидается +11...+16 °С, а на Закарпатье прогнозируют до +19 °С.

Погода в Україні у вівторок, 14 квітня
Предупреждение о заморозках 14 апреля. Фото: скриншот

Прогноз от Meteoprog

В Винницкой области будет малооблачно и без осадков. Ночью ожидается +1...+4°С, а днем прогнозируют +13...+16°С. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.

В Черкасской области будет переменная облачность, но без осадков. Температура ночью будет держаться в пределах +2...+4°С, а днем +13...+15°С. Ветер южный, 5-9 м/с.

В Кировоградской области также будет переменная облачность, без осадков. Ночью синоптики прогнозируют +2...+5°С, а днем +14...+16°С. Ветер ожидается юго-восточный, 4-9 м/с.

На Полтавщине завтра будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ночью будет +3...+5°С, а днем +13...+15°С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Днепропетровской области также возможен небольшой дождь и переменная облачность. Ночью температура будет в пределах +3...+6°С, а днем ожидается +14...+16°С. Ветер западный, 5-10 м/с.

В Киевской области осадков завтра не будет. Ночью прогнозируют +2...+4°С, а днем +13...+15°С. Ветер южный, 7-12 м/с.

На Житомирщине будет переменная облачность завтра. Осадков не прогнозируют. Ночью будет +1...+4°С, а днем +13...+15°С. Ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с.

На Черниговщине также будет облачная погода с прояснениями, осадков ждать не стоит. Ночью температура воздуха будет в пределах 0...+3°С, а днем +12...+14°С. Ветер южный, 5-10 м/с.

В Сумской области существенных осадков завтра не прогнозируют. Будет облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха будет в пределах 0...+3°С, а днем ожидается +12...+14°С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

На Львовщине также без осадков, но возможна облачность. Ночью синоптики прогнозируют +3...+6°С, а днем +14...+16°С. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Волынской области также может быть облачность, дождя не прогнозируют. Температура ночью будет в пределах +2...+5°С, а днем +14...+16°С. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

На Ривненщине осадков завтра не стоит ждать. Температура ночью будет около +2...+5°С, а днем +14...+16°С. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Тернопольской области синоптики завтра также не прогнозируют осадков. Ночью будет 0...+5°С, а днем +10...+15°С. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В Хмельницкой области без осадков. Завтра ночью температура воздуха будет +2...+5°С, а днем +14...+16°С. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Ивано-Франковской области завтра будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ночью температура воздуха будет в пределах +4...+7°С, днем +15...+18°С. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В Черновицкой области осадков завтра не ожидается. +4...+6°С прогнозируют ночью, а днем +16...+18°С. Ветер южный, 5-10 м/с.

На Закарпатье будет малооблачно, без дождя. Температура ночью в пределах +5...+8°С, а днем +17...+20°С. Ветер будет южный, 3-8 м/с.

В Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ночью прогнозируют +3...+5°С, а днем +13...+15°С. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Донецкой области будет переменная облачность, без осадков. Температура ночью +4...+6°С, днем +15...+17°С. Ветер северный, 5-10 м/с.

В Луганской области ожидается небольшой дождь. Ночью прогнозируют +4...+6°С, а днем +15...+17°С. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Запорожской области завтра будет без дождя. Ночью ожидается +4...+6°С, а днем будет +14...+16°С. Ветер северный, 4-9 м/с.

На Херсонщине осадков также не прогнозируют. Ночью будет +4...+7°С, а днем ожидается +14...+16°С. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

В Николаевской области без осадков, но возможна облачность. Ночью будет +5...+7°С, днем +14...+16°С. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В Одесской области ожидается ясная погода без осадков. Ночью температура воздуха будет в пределах +6...+8°С, а днем +13...+15°С. Ветер переменных направлений, 2-5 м/с.

В Крыму будет малооблачно, осадков не прогнозируют. Температура ночью +5...+8°С, днем +13...+16°С. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Как сообщали Новини.LIVE, в понедельник, 13 апреля, магнитосфера Земли не возбуждена. Солнечная активность в течение прошлых суток также была низком уровне. Поэтому существенных магнитных бурь не предвидится.

Также мы писали о том, что синоптик Наталья Диденко спрогнозировала потепление в Украине. Отметки термометра должны начать подниматься уже на этой неделе. Заморозки должны отступить, а тепла станет больше.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
