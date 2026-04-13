Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Заморозки до -5 °С: прогноз погоди в Україні на завтра

Заморозки до -5 °С: прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
Дата публікації: 13 квітня 2026 23:04
Дівчина йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 14 квітня, буде холодна погода. Очікуються заморозки до -5 °С, через що оголошено небезпеку. Водночас вдень температура повітря почне потрохи підвищуватися.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

14 квітня в Україні буде мінлива хмарність. На опади варто чекати тільки на сході країни, там вдень можливий дощ. Вітер буде у більшості північно-західний, 7-12 м/с. Водночас вдень на сході країни та в Сумській області місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.

Погода в Україні у вівторок, 14 квітня
Прогноз погоди на 14 квітня від гідрометцентру. Фото: скриншот

У гідрометцентрі попередили про небезпеку завтра. Синоптики зазначають, що вночі 14 квітня у всіх областях крім Закарпаття та сходу країни очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0...-5 °С. На Правобережжі будуть заморозки у повітрі 0...-3 °С. Водночас вдень очікується +11...+16 °С, а на Закарпатті прогнозують до +19 °С.

Погода в Україні у вівторок, 14 квітня
Попередження про заморозки 14 квітня. Фото: скриншот

Прогноз від Meteoprog

У Вінницькій області буде малохмарно та без опадів. Вночі очікується +1…+4°С, а вдень прогнозують +13…+16°С. Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.

Читайте також:

На Черкащині буде мінлива хмарність, але без опадів. Температура вночі триматиметься в межах +2…+4°С, а вдень +13…+15°С. Вітер південний, 5-9 м/с.

У Кіровоградській області також буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі синоптики прогнозують +2…+5°С, а вдень +14…+16°С. Вітер очікується південно-східний, 4-9 м/с.

На Полтавщині завтра буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Вночі буде +3…+5°С, а вдень +13…+15°С. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Дніпропетровській області також можливий невеликий дощ та мінлива хмарність. Вночі температура буде в межах +3…+6°С, а вдень очікується  +14…+16°С. Вітер західний, 5-10 м/с.

У Київській області опадів завтра не буде. Вночі прогнозують +2…+4°С, а вдень +13…+15°С. Вітер південний, 7-12 м/с.

На Житомирщині буде мінлива хмарність завтра. Опадів не прогнозують. Вночі буде +1…+4°С, а вдень +13…+15°С. Вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с.

На Чернігівщині також буде хмарна погода з проясненнями, опадів чекати не варто. Вночі температура повітря буде в межах 0…+3°С, а вдень +12…+14°С. Вітер південний, 5-10 м/с.

У Сумській області істотних опадів завтра не прогнозують. Буде хмарно з проясненнями. Вночі температура повітря буде в межах 0…+3°С, а вдень очікується +12…+14°С. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

На Львівщині також без опадів, але можлива хмарність. Вночі синоптики прогнозують +3…+6°С, а вдень +14…+16°С. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У Волинській області також може бути хмарність, дощу не прогнозують. Температура вночі буде в межах +2…+5°С, а вдень +14…+16°С. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

На Рівненщині опадів завтра не варто чекати. Температура вночі буде близько +2…+5°С, а вдень +14…+16°С. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У Тернопільській області синоптики завтра також не прогнозують опадів. Вночі буде 0…+5°С, а вдень +10…+15°С. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

На Хмельниччині без опадів. Завтра вночі температура повітря буде +2…+5°С, а вдень +14…+16°С. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

В Івано-Франківській області завтра буде хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Вночі температура повітря буде в межах +4…+7°С, вдень +15…+18°С. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У Чернівецькій області опадів завтра не очікується. +4…+6°С прогнозують вночі, а вдень +16…+18°С. Вітер південний, 5-10 м/с.

На Закарпатті буде малохмарно, без дощу. Температура вночі в межах +5…+8°С, а вдень +17…+20°С. Вітер буде південний, 3-8 м/с.

У Харківській області очікується хмарна погода з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Вночі прогнозують +3…+5°С, а вдень +13…+15°С. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

На Донеччині буде мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі +4…+6°С, вдень +15…+17°С. Вітер північний, 5-10 м/с.

В Луганській області очікується невеликий дощ. Вночі прогнозують +4…+6°С, а вдень +15…+17°С. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У Запорізькій області завтра буде без дощу. Вночі очікується +4…+6°С, а вдень буде +14…+16°С. Вітер північний, 4-9 м/с.

На Херсонщині опадів також не прогнозують. Вночі буде +4…+7°С, а вдень очікується +14…+16°С. Вітер північно-східний, 4-9 м/с.

У Миколаївській області без опадів, але можлива хмарність. Вночі буде +5…+7°С, вдень +14…+16°С. Вітер східний, 5-10 м/с.

На Одещині очікується ясна погода без опадів. Вночі температура повітря буде в межах +6…+8°С, а вдень +13…+15°С. Вітер змінних напрямків, 2-5 м/с.

У Криму буде малохмарно, опадів не прогнозують. Температура вночі +5…+8°С, вдень +13…+16°С. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Як повідомляли Новини.LIVE, у понеділок, 13 квітня, магнітосфера Землі не збуджена. Сонячна активність протягом минулої доби також була низькому рівні. Відтак суттєвих магнітних бур не передбачається.

Також ми писали про те, що синоптик Наталка Діденко спрогнозувала потепління в Україні. Позначки термометра повинні почати підніматися вже цього тижня. Заморозки мають відступити, а тепла побільшає.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Україні заморозки
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації