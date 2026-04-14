Гідрометцентр попереджає про заморозки до -3 °С в Україні сьогодні

Головна Новини дня Гідрометцентр попереджає про заморозки до -3 °С в Україні завтра

Гідрометцентр попереджає про заморозки до -3 °С в Україні завтра

Дата публікації: 14 квітня 2026 23:58
Жінка йде вулицею в холодну погоду. Фото ілюстративне: Сергій Чузавков/УНІАН

Прогноз погоди в Україні на середу, 15 квітня, надали синоптики. Невеликий дощ можливий лише на сході та в Карпатах. На решті територій опадів не передбачається.

Про це у вівторок, 14 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Яка погода буде в Україні 15 квітня 

Погода в Україні 15 квітня 2026 року
Карта "Погода в Україні 15 квітня 2026 року" від Укргідрометцентру

Очікується мінлива хмарність. Вітер із заходу та північного-заходу сягне 7–12 м/с. Уночі стовпчики термометрів знизяться до +1...+6 °С. Усюди, крім Закарпаття та північного сходу, очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 °С. Удень повітря прогріється до +13...+18 °С, а на сході та північному сході — до +9...+14 °С.

Температури в Україні 15 квітня 2026 року
Карта температур на 15 квітня 2026 року від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність без опадів. Швидкість північно-західного вітру — 7–12 м/с. На Київщині нічна температура — +1...+6 °С, а денна — +13...+18 °С. У Києві вночі похолодає до +4...+6 °С, а вдень потеплішає до +15...+17 °С. Очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0...-2 °С (I, жовтий, рівень небезпечності) — це шкодитиме ранньоквітучим плодовим деревам.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

Атмосферні фронти 15 квітня 2026 року
Карта атмосферних фронтів на 15 квітня 2026 року. Фото: DWD

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 15 квітня в Україні буде переважно сухо та сонячно. Атмосферний фронт зі сходу призведе до невеликого дощу лише на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині. 

Читайте також:

Уночі очікується холод +1...+5 °С, удень — +12...+17 °С, на північному-сході — +9...+12 °С. Північно-західний вітер буде помірним, часом рвучким.

У Києві сухо, уночі +3...+5 °С, а вдень до +15 °С. Північно-західний вітер до обіду буде рвучким, але у другій половині дня вщухне.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко повідомляв, що 15 квітня в деяких областях України пройдуть дощі. Уночі похолодає, місцями до +1 °С. Щоправда, удень буде тепло: до +19 °С. 

Також Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр писав, що 14 квітня в Україну повернулися заморозки. Уночі температура на поверхні ґрунту знизилася до 0...-3 °С. Через це синоптики оголошували штормове попередження.

Укргідрометцентр Наталка Діденко погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
