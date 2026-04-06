Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні завтра будуть дощі і заморозки: в яких регіонах

В Україні завтра будуть дощі і заморозки: в яких регіонах

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 19:33
Погода в Україні 7 квітня — в яких регіонах будуть заморозки
Люди з парасолями під дощем. Фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 7 квітня, буде хмарна погода з проясненнями. Упродовж дня очікуються невеликі дощі, а в деяких регіонах будуть заморозки 0...-3 °С. Крім того, переважатиме вітер з поривами 15-20 м/с.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в Укргідрометцентрі. 

Якою буде погода в Україні 7 квітня

Синоптики розповіли, що найближчої ночі на південному сході буде помірний дощ, на решті території без опадів. Проте вдень в Україні очікуються невелиці дощі

Також переважатиме вітер північно-західного напрямку, 7-12 м/с, а вночі місцями у південно-східній частині, вдень повсюди у західних областях пориви сягнуть 15-20 м/с

Погода на 7 квітня в Україні
Карта температур на 7 квітня в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі коливатиметься в межах +1...+6 °С, в західних, північних, більшості центральних областей на поверхні ґрунту (на Закарпатті і в повітрі) будуть заморозки 0...-3 °С. Вдень повітря прогріється до +4...+9 °С тепла, а в південній частині до +8...+13 °С.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше синоптик Наталка Діденко попередила про повернення снігу в Україну завтра. За її словами, країну перетинатиме холодний атмосферний фронт, який принесе опади та похолодання. 

Водночас сьогодні дощі були майже всюди по Україні. Крім того, вдень у західних, більшості північних та центральних областей пориви вітру сягали до 15-20 м/с.

дощ погода в Україні заморозки
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації