Погода в Україні 7 квітня — в яких регіонах будуть заморозки

Люди з парасолями під дощем. Фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 7 квітня, буде хмарна погода з проясненнями. Упродовж дня очікуються невеликі дощі, а в деяких регіонах будуть заморозки 0...-3 °С. Крім того, переважатиме вітер з поривами 15-20 м/с.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в Україні 7 квітня

Синоптики розповіли, що найближчої ночі на південному сході буде помірний дощ, на решті території без опадів. Проте вдень в Україні очікуються невелиці дощі.

Також переважатиме вітер північно-західного напрямку, 7-12 м/с, а вночі місцями у південно-східній частині, вдень повсюди у західних областях пориви сягнуть 15-20 м/с.

Карта температур на 7 квітня в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі коливатиметься в межах +1...+6 °С, в західних, північних, більшості центральних областей на поверхні ґрунту (на Закарпатті і в повітрі) будуть заморозки 0...-3 °С. Вдень повітря прогріється до +4...+9 °С тепла, а в південній частині до +8...+13 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше синоптик Наталка Діденко попередила про повернення снігу в Україну завтра. За її словами, країну перетинатиме холодний атмосферний фронт, який принесе опади та похолодання.

Водночас сьогодні дощі були майже всюди по Україні. Крім того, вдень у західних, більшості північних та центральних областей пориви вітру сягали до 15-20 м/с.