Погода в Украине 7 апреля — в каких регионах будут заморозки

В Украине во вторник, 7 апреля, будет облачная погода с прояснениями. В течение дня ожидаются небольшие дожди, а в некоторых регионах будут заморозки 0...-3 °С. Кроме того, будет преобладать ветер с порывами 15-20 м/с.

Какой будет погода в Украине 7 апреля

Синоптики рассказали, что ближайшей ночью на юго-востоке будет умеренный дождь, на остальной территории без осадков. Однако днем в Украине ожидаются небольшие дожди.

Также будет преобладать ветер северо-западного направления, 7-12 м/с, а ночью местами в юго-восточной части, днем повсеместно в западных областях порывы достигнут 15-20 м/с.

Карта температур на 7 апреля в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Температура ночью будет колебаться в пределах +1...+6 °С, в западных, северных, большинстве центральных областей на поверхности почвы (на Закарпатье и в воздухе) будут заморозки 0...-3 °С. Днем воздух прогреется до +4...+9 °С тепла, а в южной части до +8...+13 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о возвращении снега в Украину завтра. По ее словам, страну будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет осадки и похолодание.

В то же время сегодня дожди были почти везде по Украине. Кроме того, днем в западных, большинстве северных и центральных областей порывы ветра достигали до 15-20 м/с.