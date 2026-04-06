В Украине завтра будут дожди и заморозки: в каких регионах

В Украине завтра будут дожди и заморозки: в каких регионах

Дата публикации 6 апреля 2026 19:33
Погода в Украине 7 апреля — в каких регионах будут заморозки
Люди с зонтами под дождем под дождем. Фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 7 апреля, будет облачная погода с прояснениями. В течение дня ожидаются небольшие дожди, а в некоторых регионах будут заморозки 0...-3 °С. Кроме того, будет преобладать ветер с порывами 15-20 м/с.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в Украине 7 апреля

Синоптики рассказали, что ближайшей ночью на юго-востоке будет умеренный дождь, на остальной территории без осадков. Однако днем в Украине ожидаются небольшие дожди.

Также будет преобладать ветер северо-западного направления, 7-12 м/с, а ночью местами в юго-восточной части, днем повсеместно в западных областях порывы достигнут 15-20 м/с.

Погода на 7 квітня в Україні
Карта температур на 7 апреля в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Температура ночью будет колебаться в пределах +1...+6 °С, в западных, северных, большинстве центральных областей на поверхности почвы (на Закарпатье и в воздухе) будут заморозки 0...-3 °С. Днем воздух прогреется до +4...+9 °С тепла, а в южной части до +8...+13 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о возвращении снега в Украину завтра. По ее словам, страну будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет осадки и похолодание.

В то же время сегодня дожди были почти везде по Украине. Кроме того, днем в западных, большинстве северных и центральных областей порывы ветра достигали до 15-20 м/с.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
