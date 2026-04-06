Гидрометцентр предупреждает о дождях почти везде по Украине сегодня

Прогноз погоды на понедельник, 6 апреля, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. Ночью дождь прошел в большинстве областей, а днем будет по всей Украине, кроме юго-востока.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 6 апреля от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный, а скорость его составит 7-12 м/с. Синоптики добавили, что ночью в Карпатах был сильный ветер, а днем в западных, большинстве северных и центральных областей без будут порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составляла +3...+8 °С, на востоке и северо-востоке +1...+6 °С, а на поверхности почвы были заморозки 0...-3 °С. Днем ожидается +15...+20 °С, а в западных и северных областях +11...+16 °С.

В Киеве и области тоже будет облачная погода с прояснениями. Ночь прошла без осадков, но днем будет дождь.

Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Днем будут порывы до 15-20 м/с.

Температура по области ночью составила +3...+8 °С, днем будет на уровне +11...+16.

Тем временем в Киеве ночью +5...+7 °С, днем +13...+15 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 6 апреля в Украину приедет атмосферный фронт, который принесет дожди на запад, север, а в течение дня захватит влажной погодой центральные области, а также Одесскую и Харьковскую. Однако в Луганской, Донецкой и большинстве южной части осадков не будет.

Как прогнозирует Диденко, сегодня а Украине ветер будет дуть северо-западного происхождения, временами со штормовыми порывами до 15-20 м/с.

Температура на западе и севере будет ниже, а также в Винницкой области - в день ожидается +9...+12 °С. На остальной территории будет тепло и в течение дня +12...+19 °С.

В то же время в Киеве увеличится облачность, пройдет дождь, а температура ожидается на уровне +10...+12 °С. В городе будет ветрено.

