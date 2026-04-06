Гідрометцентр попереджає про дощі майже всюди по Україні сьогодні

Жінка з парасолькою.

Прогноз погоди на понеділок, 6 квітня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ пройшов у більшості областей, а вдень буде по всій Україні, крім південного сходу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 6 квітня від Укргідрометцентру

Погода в Україні 6 квітня.

Сьогодні вітер дутиме південно-західний з переходом на північно-західний, а швидкість його становитиме 7-12 м/с. Синоптики додали, що вночі в Карпатах був сильний вітер, а вдень у західних, більшості північних та центральних областей без будуть пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становила +3...+8 °С, на сході та північному сході +1...+6 °С, а на поверхні ґрунту були заморозки 0...-3 °С. Вдень очікується +15...+20 °С, а у західних та північних областях +11...+16 °С.

Карта температури повітря на 6 квітня.

У Києві та області теж буде хмарна погода з проясненнями. Ніч пройшла без опадів, але вдень буде дощ.

Вітер дутиме південно-західний з переходом на північно-західний за швидкістю 7-12 м/с. Вдень будуть пориви до 15-20 м/с.

Температура по області вночі становила +3...+8 °С, вдень буде на рівні +11...+16.

Тим часом у Києві вночі +5...+7 °С, вдень +13...+15 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 6 квітня в Україну завітає атмосферний фронт, який принесе дощі на захід, північ, а впродовж дня захопить вологою погодою центральні області, і ще й Одеську та Харківську. Проте у Луганській, Донецькій та більшості південної частини опадів не буде.

Як прогнозує Діденко, сьогодні а Україні вітер дутиме північно-західного походження, часом із штормовими поривами до 15-20 м/с.

Температура на заході та півночі буде нижчою, а також у Вінницькій області — в день очікується +9...+12 °С. На решті території будет тепло і протягом дня +12...+19 °С.

Водночас в Києві збільшиться хмарність, пройде дощ, а температура очікується на рівні +10...+12 °С. В місті буде вітряно.

Як повідомляли Новини.LIVE, у суботу 4 квітня в кількох областях теж прогнозувалися дощі. Попри це температура повітря упродовж дня становила +13...+18 °C. Холодніше було лише на заході.

Також ми інформували, що 2 квітня Грецію накрила африканська пилова буря. Через африканський пил довелося змінювати маршрути рейсів.