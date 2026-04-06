Прогноз погоды в Украине на завтра 7 апреля от синоптика Натальи Диденко

Погода в Украине завтра, 7 апреля, ожидается с дождями. Страну будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет осадки и похолодание. Кроме того, уже вскоре вернется снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на завтра 7 апреля

Завтра температура воздуха днем снизится до +6...+9 °С, поскольку большинство страны окажется в тылу холодного атмосферного фронта. В то же время на юге и востоке ожидается +9...+13 °С, но похолодание произойдет 8 апреля.

Синоптик Диденко отмечает, что в течение дня возможны периодические дожди.

Кроме того, 8-9 апреля есть вероятность мокрого снега.

"Внимание! В ночные часы на западе, севере, северо-востоке и местами в центральных областях Украины возможны заморозки!" — предупредила она.

Также прогнозируется сильный ветер северо-западного происхождения, порывы которого могут достигать до 20 метров в секунду.

Погода в Киеве 7 апреля

В столице температура воздуха завтра снизится до +7...+9 °С. В течение суток местами возможен дождь. Кроме того, ожидается сильный северо-западный ветер.

Диденко добавила, что потепление в Украину придет ориентировочно с 14-15 апреля.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, погода в Украине на Пасху, 12 апреля, ожидается с ночными заморозками. Кроме того, днем возможны дожди в нескольких областях. В Карпатах будет мокрый снег.

Также синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю. В частности, похолодание охватит все регионы. Местами ожидаются осадки в виде снега и дождя.