Прогноз погоди в Україні на завтра 7 квітня від синоптика Наталки Діденко

Синоптик Діденко попередила про повернення снігу в Україну
Погода в Україні завтра, 7 квітня, очікується з дощами. Країну перетинатиме холодний атмосферний фронт, який принесе опади та похолодання. Крім того, вже незабаром повернеться сніг.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди в Україні на завтра 7 квітня
Завтра температура повітря вдень знизиться до +6...+9 °С, оскільки більшість країни опиниться в тилу холодного атмосферного фронту. Водночас на півдні та сході очікується +9...+13 °С, але похолодання відбудеться 8 квітня.
Синоптик Діденко зазначає, що упродовж дня можливі періодичні дощі.
Крім того, 8-9 квітня є ймовірність мокрого снігу.
"Увага! У нічні години на заході, півночі, північному сході та подекуди в центральних областях України можливі заморозки!" — попередила вона.
Також прогнозується сильний вітер північно-західного походження, пориви якого можуть сягати до 20 метрів на секунду.
Погода у Києві 7 квітня
У столиці температура повітря завтра знизиться до +7...+9 °С. Упродовж доби місцями можливий дощ. Крім того, очікується сильний північно-західний вітер.
Діденко додала, що потепління до України прийде орієнтовно з 14-15 квітня.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, погода в Україні на Великдень, 12 квітня, очікується з нічними заморозками. Крім того, вдень можливі дощі у декількох областях. У Карпатах буде мокрий сніг.
Також синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень. Зокрема, похолодання охопить усі регіони. Місцями очікуються опади у вигляді снігу та дощу.
