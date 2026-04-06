Прогноз погоди в Україні на завтра 7 квітня від синоптика Наталки Діденко

Погода в Україні завтра, 7 квітня, очікується з дощами. Країну перетинатиме холодний атмосферний фронт, який принесе опади та похолодання. Крім того, вже незабаром повернеться сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на завтра 7 квітня

Завтра температура повітря вдень знизиться до +6...+9 °С, оскільки більшість країни опиниться в тилу холодного атмосферного фронту. Водночас на півдні та сході очікується +9...+13 °С, але похолодання відбудеться 8 квітня.

Синоптик Діденко зазначає, що упродовж дня можливі періодичні дощі.

Крім того, 8-9 квітня є ймовірність мокрого снігу.

"Увага! У нічні години на заході, півночі, північному сході та подекуди в центральних областях України можливі заморозки!" — попередила вона.

Також прогнозується сильний вітер північно-західного походження, пориви якого можуть сягати до 20 метрів на секунду.

Погода у Києві 7 квітня

У столиці температура повітря завтра знизиться до +7...+9 °С. Упродовж доби місцями можливий дощ. Крім того, очікується сильний північно-західний вітер.

Діденко додала, що потепління до України прийде орієнтовно з 14-15 квітня.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, погода в Україні на Великдень, 12 квітня, очікується з нічними заморозками. Крім того, вдень можливі дощі у декількох областях. У Карпатах буде мокрий сніг.

Також синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень. Зокрема, похолодання охопить усі регіони. Місцями очікуються опади у вигляді снігу та дощу.