Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Синоптик Діденко попередила про повернення снігу в Україну

Синоптик Діденко попередила про повернення снігу в Україну

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 12:23
Прогноз погоди в Україні на завтра 7 квітня від синоптика Наталки Діденко
Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 7 квітня, очікується з дощами. Країну перетинатиме холодний атмосферний фронт, який принесе опади та похолодання. Крім того, вже незабаром повернеться сніг. 

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на завтра 7 квітня

Завтра температура повітря вдень знизиться до +6...+9 °С, оскільки більшість країни опиниться в тилу холодного атмосферного фронту. Водночас на півдні та сході очікується +9...+13 °С, але похолодання відбудеться 8 квітня.

Прогноз погоди в Україні на 7 квітня
Атмосферний фронт 7 квітня. Фото: DWD

Синоптик Діденко зазначає, що упродовж дня можливі періодичні дощі. 

Крім того, 8-9 квітня є ймовірність мокрого снігу

"Увага! У нічні години на заході, півночі, північному сході та подекуди в центральних областях України можливі заморозки!" — попередила вона.

Також прогнозується сильний вітер північно-західного походження, пориви якого можуть сягати до 20 метрів на секунду.

Погода в Україні 7 квітня
Прогноз погоди в Україні на 7 квітня. Фото: Meteopost

Погода у Києві 7 квітня

У столиці температура повітря завтра знизиться до +7...+9 °С. Упродовж доби місцями можливий дощ. Крім того, очікується сильний північно-західний вітер.

Діденко додала, що потепління до України прийде орієнтовно з 14-15 квітня.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, погода в Україні на Великдень, 12 квітня, очікується з нічними заморозками. Крім того, вдень можливі дощі у декількох областях. У Карпатах буде мокрий сніг.

Також синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень. Зокрема, похолодання охопить усі регіони. Місцями очікуються опади у вигляді снігу та дощу.

погода Наталка Діденко погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації