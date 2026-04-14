Головна Новини дня Дощі накриють декілька областей: синоптик Діденко дала прогноз

Дощі накриють декілька областей: синоптик Діденко дала прогноз

Дата публікації: 14 квітня 2026 15:17
Прогноз погоди в Україні на завтра 15 квітня від Наталки Діденко
Дощова погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 15 квітня, очікується з дощами у декількох областях. Крім того, вночі температура повітря знизиться до +1 °С. Водночас вдень потепліє до комфортних +17 °С. 

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні на 15 квітня

Синоптик зазначила, що на захід від України будуть атмосферні фронти, а на схід — циклон з атмосферними фронтами. Очікується фінський антициклон Quirin.

Прогноз погоди в Україні 15 квітня
Циклони. Фото: DWD

Переважно в Україні буде суха та сонячна погода. Водночас атмосферний фронт зі сходу зачепить Сумщину, Чернігівщину та Харківщину, внаслідок чого очікуються невеликі дощі.

Температура повітря вночі буде +1...+5 °С, вдень +12...+17 °С, а на північному сході — +9...+12 °С.

Прогноз погоди в Україні 15 квітня. Фото: Meteopost

Упродовж доби прогнозується помірний північно-західний вітер, але часом рвучкий. 

Погода в Києві 15 квітня

У столиці завтра буде суха погода. Вночі температура повітря очікується +3...+5 °С, вдень до +15 °С. Вітер північно-західний, часом рвучкий.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, на Землі сьогодні суттєвих магнітних бур не передбачається. За останню добу сонячна активність була дуже низькою. 

А нещодавно Грецію накрила негода — буря з африканського пилу. Внаслідок складних погодних умов декілька літаків не могли приземлитися, а пороми — залишилися в портах.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

