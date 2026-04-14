Прогноз погоды в Украине на завтра 15 апреля от Натальи Диденко

Погода в Украине завтра, 15 апреля, ожидается с дождями в нескольких областях. Кроме того, ночью температура воздуха снизится до +1 °С. В то же время днем потеплеет до комфортных +17 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 15 апреля

Синоптик отметила, что на запад от Украины будут атмосферные фронты, а на восток — циклон с атмосферными фронтами. Ожидается финский антициклон Quirin.

Преимущественно в Украине будет сухая и солнечная погода. В то же время атмосферный фронт с востока затронет Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области, в результате чего ожидаются небольшие дожди.

Температура воздуха ночью будет +1...+5 °С, днем +12...+17 °С, а на северо-востоке — +9...+12 °С.

В течение суток прогнозируется умеренный северо-западный ветер, но временами порывистый.

Погода в Киеве 15 апреля

В столице завтра будет сухая погода. Ночью температура воздуха ожидается +3...+5 °С, днем до +15 °С. Ветер северо-западный, временами порывистый.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, на Земле сегодня существенных магнитных бурь не предвидится. За последние сутки солнечная активность была очень низкой.

А недавно Грецию накрыла непогода — буря из африканской пыли. Вследствие сложных погодных условий несколько самолетов не могли приземлиться, а паромы — остались в портах.