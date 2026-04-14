Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дожди накроют несколько областей: синоптик Диденко дала прогноз

Дожди накроют несколько областей: синоптик Диденко дала прогноз

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 15:17
Прогноз погоды в Украине на завтра 15 апреля от Натальи Диденко
Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 15 апреля, ожидается с дождями в нескольких областях. Кроме того, ночью температура воздуха снизится до +1 °С. В то же время днем потеплеет до комфортных +17 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 15 апреля

Синоптик отметила, что на запад от Украины будут атмосферные фронты, а на восток — циклон с атмосферными фронтами. Ожидается финский антициклон Quirin.

Прогноз погоди в Україні 15 квітня
Циклоны. Фото: DWD

Преимущественно в Украине будет сухая и солнечная погода. В то же время атмосферный фронт с востока затронет Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области, в результате чего ожидаются небольшие дожди.

Температура воздуха ночью будет +1...+5 °С, днем +12...+17 °С, а на северо-востоке — +9...+12 °С.

Читайте также:
Погода в Україні 15 квітня
Прогноз погоды в Украине 15 апреля. Фото: Meteopost

В течение суток прогнозируется умеренный северо-западный ветер, но временами порывистый.

Погода в Киеве 15 апреля

В столице завтра будет сухая погода. Ночью температура воздуха ожидается +3...+5 °С, днем до +15 °С. Ветер северо-западный, временами порывистый.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, на Земле сегодня существенных магнитных бурь не предвидится. За последние сутки солнечная активность была очень низкой.

А недавно Грецию накрыла непогода — буря из африканской пыли. Вследствие сложных погодных условий несколько самолетов не могли приземлиться, а паромы — остались в портах.

погода Наталка Диденко погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации