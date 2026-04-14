Україна
Прогноз магнитных бурь: пока Земля будет отдыхать от штормов

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 11:34
Влияние Солнца на самочувствие метеозависимых. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE

Во вторник, 14 апреля, магнитосфера Земли будет оставаться в спокойном состоянии, поэтому существенных магнитных бурь не предвидится. В течение последних суток солнечная активность была очень низкой, поэтому метеозависимые люди будут иметь стабильно хорошее самочувствие.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные от синоптиков Meteoprog.

Прогноз на магнитные бури 14 апреля

Согласно данным мониторинга космической погоды, в течение последних двадцати четырех часов активность нашей звезды оставалась стабильно низкой. За минувшие сутки на Солнце было зафиксировано 11 слабых вспышек класса В и только одна вспышка класса С. Ученые отмечают, что такие явления являются незначительными и практически не влияют на геомагнитную обстановку нашей планеты.

Прогноз магнитных бурь с 14 по 17 апреля. Фото: скриншот

Ожидается, что в течение вторника геомагнитное поле будет колебаться в пределах от тихого до нестабильного уровня, что является вариантом нормы. Общая солнечная активность и в дальнейшем будет оставаться низкой, хотя эксперты оставляют небольшую вероятность возникновения мощных вспышек М-класса.

Прогноз магнитных бурь с 14 по 16 апреля. Фото: скриншот

Солнечная активность на 14 апреля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 15

Ранее Новини.LIVE писали о том, что синоптики прогнозировали в Украине во вторник, 14 апреля, заморозки до -5°C в некоторых регионах. Кроме того, в некоторых областях будут сильные ветры со скоростью до 20 м/с.

Вместе с тем синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину постепенно придет потепление. Впрочем, кое-где еще будут возможны заморозки.

космос Солнце магнитные бури прогнозы
Альбина Заречная - Редактор
