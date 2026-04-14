Прогноз магнітних бур: поки Земля відпочиватиме від штормів

Вплив Сонця на самопочуття метеозалежних.

У вівторок, 14 квітня, магнітосфера Землі залишатиметься у спокійному стані, тому суттєвих магнітних бур не передбачається. Протягом останньої доби сонячна активність була дуже низькою, тому метеозалежні люди матимуть стабільно добре самопочуття.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані від синоптиків Meteoprog.

Прогноз на магнітні бурі 14 квітня

Згідно з даними моніторингу космічної погоди, протягом останніх двадцяти чотирьох годин активність нашої зорі залишалася стабільно низькою. За минулу добу на Сонці було зафіксовано 11 слабких спалахів класу В та лише один спалах класу С. Науковці зазначають, що такі явища є незначними та практично не впливають на геомагнітну обстановку нашої планети.

Прогноз магнітних бур з 14 до 17 квітня. Фото: скриншот

Очікується, що впродовж вівторка геомагнітне поле коливатиметься в межах від тихого до нестабільного рівня, що є варіантом норми. Загальна сонячна активність і надалі залишатиметься низькою, хоча експерти залишають невелику ймовірність виникнення потужніших спалахів М-класу.

Прогноз магнітних бур з 14 до 16 квітня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 14 квітня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 10%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 15

Раніше Новини.LIVE писали про те, що синоптики прогнозували в Україні у вівторок, 14 квітня, заморозки до -5°C у деяких регіонах. Крім того, в деяких областях будуть сильні вітри зі швидкістю до 20 м/с.

Разом з тим синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україну поступово прийде потепління. Втім, подекуди ще будуть можливі заморозки.